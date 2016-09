Ein Stück Normalität

Auf dem Shirt von Taulant Xhaka steht «I need more space», was so viel heisst wie: «Ich brauche mehr Raum». Etwas freier übersetzt könnte man es auch als «Lasst mich doch alle in Ruhe» interpretieren, aber ganz so schlimm ist es an diesem Mittag dann doch nicht.

Es gehört zwar immer noch nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen Xhakas, ganz allein vor zwölf Journalisten zu sitzen und Auskunft über sich und sein Leben zu geben – erst recht nicht, wenn zwei von ihnen aus dem fernen London angereist sind, nur für ihn. Aber im Vorfeld des morgigen Spiels gegen Arsenal (20.45 Uhr, SRF 2 live) weiss Xhaka ja, was auf ihn zukommt.

«Es werden doch immer wieder die gleichen Fragen gestellt», sagt er. «Wie ist es für dich, gegen deinen kleinen Bruder Granit zu spielen, wie fühlt sich das an?» Oder: «Freust du dich auf das Duell?» Oder: «Ist das eine schwierige Situation für deine Eltern, wenn sie beim Zweikampf ihrer beiden Söhne im Stadion sitzen?» Xhaka hat diese Fragen alle schon vor der EM beantwortet, 14 Wochen ist das erst her.

Xhaka gegen Xhaka, das war das Thema in Frankreich, weil es nicht nur die Geschichte zweier Brüder im Trikot unterschiedlicher Nationen war, sondern beim Duell zwischen der Schweiz und Albanien auch diejenige von Herz und Herkunft. Wenn die Brüder nun in London wieder aufeinandertreffen, ist es anders, weniger sentimental.

Auf dem Weg nach oben

«Natürlich wird es immer speziell sein, gegen Granit zu spielen. Aber wir haben das während der Europameisterschaft alles schon durchgemacht», sagt Taulant Xhaka. Im Vergleich zu jenem aufgeladenen Duell sei die Partie zwischen Basel und ­Arsenal London ein Stück weit Normalität. «Ich habe mich gefreut, als uns Arsenal zugelost worden ist», sagt Xhaka, «und von Granit weiss ich, dass er sich auch sehr auf diese Begegnung freut.»

Einmal haben sie bereits mit ihren Klubs gegeneinander gespielt, Taulant als Leihspieler für GC, während Granit beim FCB seinen Weg nach oben suchte. Viereinhalb Jahre ist das jetzt her, und seitdem hat sich viel verändert. Granit, der heute 24 Jahre alt wird, hat sich nicht nur in Basel und in der Bundesliga bei Gladbach durchgesetzt. Er ist mit seinem Transfer nach London zum teuersten Schweizer Fussballer aufgestiegen und ist nun bei einem der absoluten Topvereine unter Vertrag.

Und auch Taulant hat sich entwickelt. Beim FCB ist er zum unverzichtbaren Antreiber im Zentrum geworden, er hat seinen Vertrag eben erst bis 2021 verlängert und sich somit auch ein Stück weit aus dem langen Schatten seines Bruders herausgespielt. Nur ein Sieg gegen den jüngeren, grösseren Bruder fehlt noch. Aber das kann sich ja morgen schon ändern.

(Berner Zeitung)