Duracell-Hase in der Dopingkontrolle

Fussballer sind eitel, ist ein oft bemühtes Vorurteil. Zumindest Albert Bunjaku gelingt es nicht, dies zu widerlegen. Bevor der Stürmer gestern Nachmittag nach dem 2:2 bei den Young Boys vor die Kamera tritt, macht er sich die Haare schön. Dann sagt er: «YB war besser. Aber wir haben Moral bewiesen.» Und: «So eine Partie habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Das Geschehen wog hin und her. Es war unglaublich.»

Der 32-jährige Stürmer erzielte kurz zuvor das 2:2 für die Ostschweizer, in der 93. Minute, drei Minuten nachdem seine Equipe vermeintlich entscheidend in Rückstand geraten war. Just vor Anbruch der Nachspielzeit hatte Kwadwo Duah mit seinem ersten Treffer in der Super League die Young Boys 2:1 in Führung gebracht.

«Hätten wir gewonnen, hätte mein Fazit gelautet: super. So aber überwiegt die Enttäuschung», sagt Leonardo Bertone. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hält, während er spricht, eine Wasserflasche in der Hand. Der Nachmittag hat für ihn eine letzte Pflicht parat: Er muss zur Dopingkontrolle. Das Wasser soll das Wasserlösen vereinfachen.

Allgegenwärtiger Bertone

Wie die Dopingkontrolleure die Spieler auszuwählen pflegen, ist nicht überliefert. Es erstaunt aber nicht, fällt ihre Wahl auf Bertone. Der Mittelfeldakteur zeigte eine vorzügliche Darbietung, er war wie ein Duracell-Hase unermüdlich und vor allem in der ersten Halbzeit an fast jeder Aktion beteiligt.

Sein Treffer zum 1:1 nach einer einstudierten Cornervariante war nur eine von vielen Szenen, bei denen der U-21-Nationalspieler mitwirkte. Er sagt: «Wir waren zu wenig effizient. So ist es schwierig zu gewinnen.» Die Statistik belegt die Aussagen der Nummer 6, sie weist für die Young Boys zwanzig Schüsse aus, aber eben nur zwei Tore.

Und so verpasste es das Heimteam gestern, den zweiten Platz zu verteidigen und den Rückstand auf Leader Basel zu verkleinern. Der FCB hatte am Samstagabend gegen Thun in der 90. Minute die erste Niederlage in der Super League in extremis abgewendet. Gestern verspielten die Young Boys in extremis die Führung. Typisch!, dürfte manch einer gedacht haben. (Berner Zeitung)