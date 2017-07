Dr Bueb vor Lueg

Er scheint noch nicht so geübt zu sein im Umgang mit der Kamera. Das Interview mit dem Fernsehsender Teleclub wird drei-, viermal neu aufgezeichnet. Hier ein Versprecher, da eine ungeschickt formulierte Antwort – gewiss nichts Schlimmes, im Gegenteil. Erfrischend ehrlich gibt sich David von Ballmoos. Er wirkt natürlich, ungeschminkt, lächelt spitzbübisch.

Noch vor wenigen Wochen war er einfach ein Goalie, ein talentierter zwar, der immerhin in der Challenge League bei Winterthur spielte, bei YB 2013 seinen ersten Profivertrag unterzeichnet hatte. Aber trotzdem unter dem Radar flog. Doch nach dem Abgang Yvon Mvogos Richtung Leipzig und dem Versprechen der Berner Verantwortlichen, von Ballmoos zur Nummer 1 zu machen, hat sich dessen Leben ziemlich stark verändert. Auf einmal will jedes grössere Schweizer Medium etwas von ihm wissen, ihn der Öffentlichkeit näherbringen. Daher die Frage: Wer ist David von Ballmoos?

Der Mann tanzt aus der Reihe. Das mag nichts Aussergewöhnliches sein für einen Goalie, oft sind Torhüter spezielle Typen. Aber der 22-Jährige mit der Postur eines Kranzschwingers (192 Zentimeter, 88 Kilogramm) ist anders und macht daraus keinen Hehl. Er hat sich zum Landmaschinenmechaniker ausbilden lassen, seinem Traumberuf, «ich wusste schon in der 6. Klasse, dass ich diese Lehre später machen würde».

Bis vor zwei Jahren lebte von Ballmoos auf dem Bauernhof seiner Eltern, dem Vater hilft er nach wie vor beim Restaurieren von Maschinen. Die Familienmitglieder schätzen das Musizieren, der Fussballsachverstand hingegen ist bescheiden. «Spätestens beim Offside hört es auf», sagt der Keeper.

Zu seinem Kollegenkreis gehören Schwinger, Handwerker, viele, bei denen Fussball auf der Prioritätenliste weit hinten steht. Von Ballmoos geniesst es, auch mal über etwas anderes zu reden. «Treffe ich mich mit den Freunden von früher, spielt es keine Rolle, was ich mache, wie bekannt ich bin, wie gut ich gespielt habe. Da bin ich einfach Dave.» Wer sich mit seiner Geschichte befasst, fragt sich wohl eher früher als später: Weshalb ist von Ballmoos Profifussballer geworden?

Gross geworden ist David von Ballmoos auf der Lueg im Emmental. Mit Blick auf die «Glungge», den Hof, welcher dank «Uli der Knecht» in die Schweizer Filmgeschichte einging. Wohl behütet lebte der Bub, weit weg von den Verlockungen der Stadt. Melken, misten, heuen – von Ballmoos packte im Familienbetrieb an. Er war ein Energiebündel, ständig unter Strom; je mehr er auf dem Hof helfen konnte, desto wohler war es ihm. «Ich war kaum zu bändigen. Manchmal kam meine Mutter mit mir fast nicht zurecht», erzählt von Ballmoos.

Er sass schon in der dritten Klasse, als die Lehrerin vorschlug, es mit Fussball zu versuchen. Der Schüler hatte sich zuvor nicht damit befasst. In der Gegend gab es Hornusser und Schützen, aber keine Fussballer. Und doch ging er nach Koppigen ins Training, fühlte sich wohl, gefiel mit Einsatz. Der Trainer hielt ihn für einen geeigneten Verteidiger. Warum also steht von Ballmoos heute zwischen den Pfosten?

Als Bub nervte sich David von Ballmoos fürchterlich. Der Goalie bei den Koppiger Junioren war klein gewachsen, die Gegentore fielen nach demselben Muster – hoch oben rein, immer wieder. So rückte der Grossgewachsene in Eigenregie nach hinten. Und er gab die Handschuhe nicht mehr her. Das Team stieg auf, spielte auf einmal in der gleichen Liga wie die jungen Young Boys. «Zweimal hatten wir nicht den Hauch einer Chance, das Torverhältnis betrug 0:15», meint von Ballmoos schmunzelnd.

Dennoch fand Martin Bürki Gefallen am Hünen im Tor des Gegners; der Vater von Dortmund-Goalie Roman und YB-Verteidiger Marco Bürki lud den Emmentaler ins Probetraining ein. Von Ballmoos schloss sich der U-14-Equipe an, nahm Stufe um Stufe. Jahr für Jahr seien Goalies geholt worden, sagt er, «ich startete immer als Nummer 2 in die Saison. Aber am Ende wurde immer auf mich gesetzt. Das ist meine Stärke – wenn ich etwas erreichen will, tue ich alles dafür.» Andere hätten mehr Talent gehabt, «dessen war ich mir bewusst. Ich bin der Typ, der sich alles erarbeiten muss, dem nichts zufliegt.» Womit sich die Frage aufdrängt: Wie gut ist von Ballmoos eigentlich?

Bei YB ging es für den U-21-Nationalspieler stetig aufwärts. Und so wurde rasch einmal klar, dass Papas Wunsch, der Filius möge den Hof übernehmen, nicht in Erfüllung gehen würde. Erst Yvon Mvogo wurde von Ballmoos vorgezogen. Der Bundesliga-Torhüter ist ihm einen Schritt voraus, allerdings dürfte von Ballmoos besser sein, als es der Romand vor dreieinhalb Jahren beim Debüt war.

Sportchef Christoph Spycher meint, der Goalie verdiene eine Chance. «Er hat kontinuierlich Fortschritte gemacht.» Trainer Adi Hütter spricht von einem «fleissigen Spieler mit Gardemassen. Er macht einen guten Eindruck, aber junge Goalies haben oft Formschwankungen. Es ist wichtig, dass David bedingungsloses Vertrauen spüren wird, wie das bei Yvon der Fall war.»

Von Ballmoos bezeichnet sich als Profiteur der YB-Strategie, die es vorsieht, auf Junge zu setzen. «Bei uns ist viel Leben in der Bude; die Jungen handeln etwas unkontrolliert, haben diese Vollgasmentalität. Zusammen mit den erfahrenen Spielern ist das eine spannende Mischung.» Einer der Routiniers ist Ersatztorhüter Marco Wölfli. «Er ist loyal, hilft mir, wo er kann. Das ist nicht selbstverständlich», sagt von Ballmoos. Er selbst hat noch nie in der Super League gespielt, wird sich ans höhere Tempo, an die präziseren Schüsse gewöhnen, das Spiel mit dem Fuss verbessern müssen. «Jeder Fehler wird künftig grössere Konsequenzen haben, so viel ist sicher.» Stellt sich die Frage: Wie gut kann von Ballmoos mit dem Druck in Bern umgehen?

Einerseits sei der Wechsel zu YB ein «Nachhausekommen» gewesen, erzählt von Ballmoos, der während seiner Ausleihe einmal wöchentlich im Stade de Suisse trainierte. Andererseits sei die Ausgangslage eine komplett andere, die Ansprüche seien viel höher. Von Ballmoos ist nicht naiv; zu glauben, in Bern hätten alle auf ihn gewartet, liegt ihm fern, dazu ist er zu bodenständig erzogen worden.

Doch von der Position her ist er nun per se ein Leader – «ich kann mich nicht einfach hinten anstellen, muss auch mal laut werden». Der Torhüter sagt, er werde Fehler machen – und aus diesen Fehlern lernen. In Winterthur hat er die Cupsen­sation gegen YB, Trainerwechsel und den Abstiegskampf erlebt, höchste Höhen und tiefste Tiefen also. Keine schlechte Vorbereitung für die Zeit in Bern.

Ein guter Start würde ihm einiges erleichtern, konstatiert von Ballmoos, der mit dem Thuner Verteidiger Kevin Bigler in einer WG lebt. «Dann würde vieles angenehmer werden.» Sportchef Spycher meint, der Sprung von Winterthur zu YB sei riesig, «aber David ist mental stark». Von Ballmoos weiss, dass er unter genauer Beobachtung steht. Doch er hält den Ball flach. «Mein Job ist es, Bälle zu halten. Nicht mehr und nicht weniger.» Noch Fragen? (Berner Zeitung)