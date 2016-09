Der FC Basel hat heuer in den ersten 9 Runden 9 mal gewonnen. Es ist ein eindrücklicher Beleg der Überlegenheit, aber kein Rekord: Vor 13 Jahren hatte der FCB die ersten 13 Partien siegreich gestaltet, er blieb danach weitere 10 Spiele ungeschlagen und wurde am Ende Meister, mit 13 Punkten Vorsprung auf die … Young Boys.

Auch heuer ist YB der erste Verfolger des Meisters. Und wohl das einzige Team, dass dem FCB gefährlich werden könnte – wenn denn mal alles stimmen würde.

Doch zuletzt war die Unruhe im Verein gross, die Verletztenliste ist lang, und der Abstand auf den FCB schon wieder sehr beträchtlich (13 Punkte). Und so gewinnt die Europa League für YB noch an Bedeutung, denn dieser Wettbewerb verspricht Spannung – zumindest vorerst. Weil aber der Auftakt gegen Piräus verloren ging, stehen die Berner am Donnerstag im kasachischen Astana (17 Uhr) unter Druck.

Bleibt die Frage, ob früher alles besser war. Der verstorbene Schriftsteller Peter Ustinov sagte mal: «Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen.»

