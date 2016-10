Die Geduldsprobe bestanden

Auch im vierten Spiel in Folge blieb Langenthal ungeschlagen. Die Pflichtaufgabe gegen Grünstern erledigte es auf souveräne Art und Weise. Allerdings begann sein Torreigen erst in der 71. Minute. Innert 13 Minuten trafen die Oberaargauer schliesslich fünfmal ins gegnerische Gehäuse.

FCL-Captain und Doppeltorschütze Bledar Binaku zeigte sich nach Spielschluss denn auch weitgehend zufrieden. «Wir hatten ein klares Chancenplus, vermochten aber lange nicht zu reüssieren. Dennoch waren wir zu jedem Zeitpunkt sicher, dass wir die Partie noch für uns entscheiden würden. Entsprechend liessen wir uns auch nicht aus der Ruhe bringen.»

Klares Chancenplus

Tatsächlich erarbeitete sich Langenthal bereits in der ersten halben Stunde ein signifikantes Chancenplus. Alleine dem gegnerischen Torhüter war es zu verdanken, dass die Einheimischen nicht bereits in der ersten Halbzeit in Führung gingen. Die Abschlüsse von Eren Kisa (5. und 18.) und Sandro Andrini hielt er teilweise mirakulös. Zudem wurde in der 14. Minute ein Offsidetor von Sandro Andrini aberkannt.

Langenthal überzeugte insgesamt mit einer sehr agilen Spielweise und einer vorbild­lichen Zweikampfbereitschaft. Auch in der Defensive hatte es das Geschehen meist unter Kontrolle. Einzig in der 10. Minute musste FCL-Goalie Mike Richard bei einem Flachschuss aus 17 Metern ernsthaft eingreifen. Letztlich blieb es bis zur Pause torlos.

Fünf Tore in 13 Minuten

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Marschrichtung nichts. Langenthal drückte, Grünstern verteidigte. Und wieder intervenierte Grünsterns Keeper Roman Kunz erfolgreich gegen mehrere Abschlussversuche von Gregory Gemperle (51., 52.) und Driton Jasari (67.). In der Folge sollte der Bann aber doch noch brechen. In der 71. Minute verwertete Bledar Binaku eine gefühlvolle Hereingabe von Adrian Kunz zum hochverdienten 1:0.

Von diesem Moment an war es um Grünstern geschehen. Die Gäste beklagten fortan Auflösungserscheinungen. Fast im Minutentakt wurden sie von den Oberaargauern mustergültig ausgekontert. Zweimal der eingewechselte Harun Mustafa (75., 82.), Bledar Binaku zum Zweiten (79.) sowie der ebenfalls eingewechselte Sven Schönenberger (84.) erhöhten innert Kürze zum 5:0-Endstand. Ein Resultat, das auch in seiner Höhe absolut gerecht war. Dank dem Kantersieg rückt Langenthal in der Tabelle auf Platz 3 vor. (Berner Zeitung)