Der verhinderte Profi

Es ist Frühling im Jahr 2007, und Edis Colic, 18 und hoch talentiert, macht beim FC Spiez auf sich aufmerksam. Der Regisseur ist in der 2. Liga interregional Teamkollegen wie Widersachern überlegen, seine Zuspiele sind von gehobener Qualität, er trifft aus allen Winkeln und aus jeder Distanz, Super-League-Klub Thun nimmt Notiz vom Berner Oberländer. Der Beobachter glaubt, einem künftigen Profi zuzusehen.

Es ist Herbst im Jahr 2016, und Edis Colic ist wieder beim mittlerweile eine Klasse tiefer engagierten FC Spiez beschäftigt. Vergangen sind neuneinhalb Jahre. Neuneinhalb Jahre, in denen es der Rechtsfuss umsonst versucht hat, es auf die grosse Bühne zu schaffen. Der Schweizer erklärt an einem sonnigen Samstagvormittag, wieso aus der Profikarriere nichts geworden ist.

Rasch hatte sich der Aufbauer mit der Fähigkeit, 50-Meter-Pässe zu schlagen, in der U-21 des FC Thun ein gewisses Ansehen erworben, den Ruf, aussergewöhnlich hoch veranlagt zu sein. In seiner ersten Saison ist er Mitstreiter von Benjamin Lüthi, Stephan Andrist und Stefan Glarner – Leuten, die eine ordentliche Laufbahn auf höchster Stufe hinlegen sollten. Im zweiten Jahr coacht Martin Schmidt das Team, er wird später Bundesligist Mainz trainieren. Der Walliser mit der Rockerattitüde überträgt dem Spiezer eine Menge Verantwortung, er fördert und fordert ihn, sagt: «Einen Fussballer mit so viel Talent sieht man selten.» Im Verlauf der Spielzeit gelangt der Techniker zu Einsätzen in der 1. Mannschaft. In der Partie gegen Servette gefällt er so sehr, dass die Verantwortlichen um den künftigen Sportchef Andres Gerber beschliessen, das Eigengewächs mit einem Vertrag auszustatten. Er hat es geschafft.

Der Irrtum

Doch Coach Murat Yakin ist nicht restlos überzeugt von der kreativen Offensivkraft mit offensichtlichen Defiziten im Defensivverhalten, und gegen den routinierten Konkurrenten Oscar Scarione, später Torschützenkönig in der Schweiz und Topskorer in der Türkei, zieht Colic den Kürzeren. Er wird Naters ausgeliehen. Der Spiezer glaubt, maximal eine Saison im Wallis zu verbringen und anschliessend zu Thun zurückzukehren. Doch erst vier Jahre später wird er den 1.-Liga-Klub wieder verlassen. Mit 23 wechselt der gelernte Sanitärinstallateur zu Köniz, danach spielt er für Düdingen. Aus der grossen Karriere ist nichts geworden.

Derlei Vergleiche mögen heikel sein. Und doch fragt man sich, wenn man Edis Colic spielen sieht, wie weit es der Cousin von Premier-League-Torhüter Eldin Jakupovic wohl gebracht hätte, würde er kämpfen und rennen wie etwa Valon Behrami. Der Berner Oberländer ist sehr selbstkritisch, er sagt: «Wer mit so viel Potenzial gesegnet worden ist, wäre verpflichtet gewesen, mehr aus sich zu machen.» Er habe nicht annähernd alles aus sich herausholen können, erzählt er.

«Ich habe in jungen Jahren die Prioritäten falsch gelegt, zu wenig dafür getan, besser zu werden.» Ein wenig bereut er es, kaum Risiken eingegangen zu sein. Der Hochbegabte hätte Mentor Schmidt nach Mainz begleiten können. Er tat es nicht. Er hatte nach erfolgreich verlaufenem Probetraining die Möglichkeit gekriegt, für Graafschap, damals in der höchsten holländischen Liga engagiert, zu spielen. Er schlug aus.

Edis Colic hat auch Pech gehabt. Er war nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wahrscheinlich wäre aus ihm ein kleiner Star geworden, hätte er vor 30, 40 Jahren Fussball gespielt – da es sie noch gab, die klassische Nummer 10, die Freiheiten geniesst, sich nicht dem System irgendwelcher Konzepttrainer unterzuordnen hat.

Nachdem ihm ein Bekannter eine 100-Prozent-Stelle in seinem Betrieb, einem Uetendorfer Montageunternehmen, angeboten hatte, mit der Möglichkeit, bald schon viel Verantwortung zu übernehmen, entschied Colic im Frühling, zu Spiez zurückzukehren, das viele seiner Kumpel vereint und nicht ganz so oft trainiert wie 1.-Liga-Klubs, was sich besser mit einer Vollzeitanstellung vereinbaren lässt.

Natürlich war der 27-Jährige auf sechst­höchster Stufe heftigst unterfordert, selbst wenn er dies bestreitet, weil er freundlich und klug ist. Ende August erzielte der passionierte Futsal-Spieler gegen Breitenrain vier Tore innerhalb einer Halbzeit. Derlei Darbietungen werden registriert. Die Stadtberner verpflichteten ihn gestern für ihr in der Promotion League engagiertes Fanionteam, Colic verlässt Stammklub Spiez gleich wieder. Die dritte Klasse passt schon besser zum begnadeten Passeur, wenngleich auch diese Liga nicht ist, wo er hingehört.

Das Happy End

Den Traum vom Dasein als Profifussballer hat er aufgegeben. Blickt er auf seine Laufbahn zurück, verspürt er neben Reue auch viel Stolz. Stolz darauf, in Naters als junger Berner Oberländer Captain geworden zu sein – in einem Walliser Team mit vielen Wallisern. Stolz darauf, viele Freundschaften geschlossen zu haben, zu Nationalspieler Renato Steffen etwa, mit dem er einst bei Thun im Probetraining war und der ihn noch heute wöchentlich anruft, um zu fragen, wie es ihm so geht. Stolz, Dinge fürs Leben gelernt zu haben.

Vor zwei Monaten hat Edis Colic geheiratet; mit der Holländerin, wie er aus Bosnien stammend, will er im Kanton Bern eine Familie aufbauen. Er ist glücklich, wie sich die Dinge entwickelt haben, beruflich und privat. Aus der grossen Karriere mag nichts geworden sein; ein Happy End gibts für den Regisseur dennoch. (Berner Zeitung)