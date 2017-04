Der leise Boss

Wenn man diesem kleinen, unscheinbaren Kerl bei der Arbeit zuschaut, denkt man manchmal, Fussball sei ein lockeres Spiel und es sei gar nicht so schwierig, auf diesem Niveau mitzuhalten. Philipp Lahm lässt Weltklasse einfach aussehen. Er leistet sich kaum Fehler, findet fast immer eine Lösung, ist ballsicher, passgewandt, schlau, er ist vielleicht der smarteste Spieler des Sports.

Pep Guardiola, selber einer der spielintelligentesten Fussballer der Geschichte, meinte mal: «Lahm ist der spielintelligenteste Fussballer, den ich je gesehen habe.» Es gab Zeiten, da war dieser Universalakteur gleichzeitig der beste rechte und linke Verteidiger weltweit, und unter Guardiola wies Lahm seine Sonderklasse mühelos auch als Stratege im zentralen Mittelfeld nach.

Nicht treiben lassen

33 Jahre ist der hochdekorierte Leader von Bayern München erst, und weil er so clever und ökonomisch agiert, hätte er bestimmt noch 5 Jahre (manche sagen noch mehr) auf allerhöchstem Niveau vor sich. Doch Ende Saison beendet der Titelsammler seine famose Karriere.

«Ich wollte das Ende meiner Laufbahn selber bestimmen», sagte Lahm vor wenigen Wochen. «Ich sehe meinen Führungsstil in der Art, jeden Tag alles zu geben. In jedem Training, in jedem Spiel. Dazu bin ich bis zum Saisonende fähig, aber nicht darüber hinaus.»

Philipp Lahm ist konsequent in einer Art, wie man sie selten gesehen hat. So war er schon immer. Beispielsweise, als er in jungen Jahren einen Umweg über den VfB Stuttgart nahm, weil er bei Bayern zu wenig Spielpraxis erhielt.

«Lahm ist der spielintelligenteste Fussballer, den ich je gesehen habe.»Pep Guardiola

Oder vor allem im Sommer 2014, als er mit erst 30 Jahren und nach 113 Länderspielen völlig überraschend seinen Rücktritt aus dem Nationalteam ankündigte. Wenige Tage, nachdem er als Captain den WM-Pokal in den Himmel von Rio de Janeiro gestreckt hatte. «Ich gehe auf dem Höhepunkt», schrieb Lahm in einem Gastbeitrag für die «Zeit». Und: «Ich will mich nicht mehr vom Leistungssport treiben lassen.» Er habe auch bittere Niederlagen erlebt, man befinde sich als Fussballer in einer ständigen Abhängigkeit von Dingen, die man nicht beeinflussen könne.

Lahm erwähnte das Glück, den Zufall, die Tagesform, aber auch Verletzungen, Pfostenschüsse, Schiedsrichterentscheidungen. Und er schrieb: «Das Leben selbst in die Hand zu nehmen, ist mir wichtig. Das heisst: Entscheidungen treffen, bevor sie mich ein­holen.»

Stilprägender Stilbruch

Er wäre, sagte Lahm später, auch zurückgetreten, hätte Deutschland den WM-Titel nicht gewonnen. «Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.» Und: «Ich fühlte mich nicht mehr in der Lage, für Bayern und die Nationalmannschaft alle drei Tage und an Turnieren Höchstleistungen zu erbringen.» Das klingt nach Koketterie, weil man diesem Musterprofi sogar zutrauen würde, noch für einen zweiten Verein zu spielen, derart überlegen und unangestrengt wirkt er.

Aber vielleicht ist genau diese Konsequenz ein Faktor in der Erfolgsgeschichte des Philipp Lahm, Weltmeister, mehr­facher Meister und Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Deutschlands Fussballer des Jahres, dutzendfacher All-Star-Nominierter für Weltauswahlen und Best-of-Turnierteams. Nur Europameister war er nie.

Noch ein paar Wochen ist Lahm als Fussballer zu bewundern, dann verschwindet er von der Bildfläche, wie es seine Art ist: unaufgeregt, still, stilvoll. Und die Bayern werden eine riesige Lücke schliessen müssen, weil Lahm mit seiner Aura über ein Jahrzehnt stilprägend war und für einen Stilbruch sorgte in einem Klub, der oft laute, wortgewaltige Führungsspieler wie Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Oliver Kahn beschäftigt hatte.

«Lahm ist der geborene Leader», sagte sein früherer Trainer Ottmar Hitzfeld vor ein paar Jahren, «weil er nicht nur als Fussballer, sondern auch als Teammitglied Verantwortung übernimmt, unangenehme Dinge ruhig, aber bestimmt anspricht, vorangeht und ein Vorbild in jeder Beziehung ist.»

Absage an Bayern

Man muss sich um Philipp Lahm keine Sorgen machen. Er wird sich weiterbilden, Zeit mit der ­Familie verbringen, umherreisen. Lahm ist ein intelligenter Mensch, nachdenklich, geerdet, normal, irgendwann wird er in einer leitenden Funktion in den Fussball zurückkehren.

Er hätte gleich im Sommer schon Sport­direktor bei Bayern werden können, mit 33, und bestimmt hätte Lahm diesen Job als Boss aus­gezeichnet erledigt. Doch Ende März sagte er, auch das war verblüffend, den Bayern für diese Traumstelle ab. In seiner eigenen Entschlossenheit. Der Wunschkandidat der Vereinsoberen erhielt nicht so viel Kompetenzen, wie er sich gewünscht hatte. «Man kann nur Dinge rund um die Mannschaft beeinflussen, wenn man die Verantwortung hat», sagte Lahm in einem Interview mit dem «Stern».

«Man kann nur Dinge rund um die Mannschaft beeinflussen, wenn man die Verantwortung hat.»Philipp Lahm

Ohnehin gehören die ausführlichen, ehrlichen, spannenden Gespräche mit ihm in den grossen deutschen Zeitschriften und Zeitungen seit Jahren zu den besten journalistischen Erzeugnissen im Fussball.

Uli Hoeness, nach seiner Gefängnisstrafe wieder der starke Mann bei den Bayern, besitzt im Klub eine gewaltige Machtfülle. Lahm spürte, das er seine Vorstellungen nicht durchsetzen kann. «Ich glaube, dass Uli Hoeness noch zu tatkräftig ist, um loszulassen. Zu jung. Er will die Dinge selbst beeinflussen. Und das ist auch sein gutes Recht, er ist Aufsichtsratsvorsitzender und hat Unglaubliches für den Klub geleistet. Wir hatten verschiedene Vorstellungen von der Position, damit ist das Thema für mich abgehakt», erklärte er gelassen.

Heute grosse Herausforderung

Der 170 Zentimeter kleine Mann ist ein Riese des Weltfussballs. Und vielleicht krönt Lahm seine fantastische Karriere in den nächsten Wochen mit einem weiteren Triple mit den Bayern. Heute steht vorerst das Hinspiel in den Champions-League-Viertelfinals gegen Titelverteidiger Real Madrid auf seiner Abschiedstournee-Agenda. Lahm wird sein Aufgaben­gebiet hinten rechts aufmerksam bearbeiten. Wobei mit Cristiano Ronaldo die grösstmögliche Herausforderung wartet.

Der portugiesische Weltfussballer ist in vielerlei Hinsicht der personifizierte Gegenentwurf Lahms. (Berner Zeitung)