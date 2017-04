Der beste Skorer der Rückrunde

Dejan Sorgic steht im Strafraum. Konzentriert, fokussiert, lauert er auf seine Chance. Und die kommt. Als er den Ball am Fuss hat, schliesst er kaltblütig ab und jubelt. Für einen Stürmer ist die beschriebene Szene nichts Un­gewöhnliches, doch mit diesem Schuss bringt Sorgic nicht den FC Thun in Führung, sondern den SC Kriens. Es ist das 1:0 auf dem Sportplatz Spitalacker, sein drittes Saisontor, am Ende verliert Kriens 2:5 gegen Breitenrain.

Ein Jahr ist mittlerweile vergangen seit Sorgics Auftritt in Bern. Und im Leben des 27-Jährigen ist seither einiges passiert. Aus dem Promotion-League-Spieler ist einer der treffsichersten Super-League-Stürmer geworden. Zehn Tore hat er für den FC Thun in dieser Saison bereits erzielt; im Oberländer Ensemble ist der wirblige, trickreiche Zuger nicht mehr wegzudenken.

«Ich hätte nie gedacht, dass es so ­kommen würde», sagt Sorgic und erzählt, dass er nach der guten Saison in Kriens – in 23 Spielen gelangen ihm acht Tore – darauf gehofft habe, eine weitere Chance in der zweithöchsten Spielklasse zu erhalten. Doch nachdem ihm mit den Luzernern im Testspiel gegen Monaco drei Tore gelungen waren, durfte er sich in einem Probetraining in Thun präsentieren – und erhielt wenig später einen Vertrag.

Sorgic ist nicht nur auf dem Feld ein mannschaftsdienlicher Typ, indem er für die Mitspieler Löcher aufreisst – auch neben dem Platz weiss der Innerschweizer gekonnt die Teamkollegen in den Vordergrund zu rücken. Er sagt: «Läuft es der ganzen Mannschaft gut, läuft es auch mir.» Sechs Treffer hat Sorgic in der Rückrunde bereits erzielt, kein anderer hat öfters getroffen, und so hatte er massgeblichen Anteil daran, dass die Thuner vom Tabellenende wegkamen und bisweilen mit mitreissendem Offensivfussball begeisterten.

«Mir wurde genug Zeit gelassen, mich ans Niveau zu gewöhnen», sagt Sorgic und fügt an, dass er auch bei Kriens sechsmal pro Woche trainiert habe, der Schritt von der Promotion in die Super League also kleiner war, als sich vorerst erahnen liesse. Es gehöre immer Glück dazu, sagt er, aber vor allem sei es harte Arbeit. Sorgics Verletztenakte ist dick. Seit drei Jahren ist er aber diesbezüglich verschont geblieben. «Ich wusste, dass ich das Glück auch irgendwann auf meiner Seite haben würde.»

«Ich bin sehr zufrieden hier»

Am letzten Wochenende gegen Lausanne (2:4) offenbarten die Thuner ungewohnte Schwächen in der Defensive. «Wir machten nichts so wie in den vorherigen Spielen», sagt Sorgic und bemängelt vorab die fehlende Kompaktheit im Team, welche von den konterstarken Lausannern konsequent bestraft wurde. Seit 3 Spielen warten die Thuner nun auf einen Sieg. Um am Montag gegen Lugano (13.45 Uhr) wieder einmal drei Punkte verbuchen zu können, sei wichtig, dass defensiv weniger zugelassen werde.

Denn dass die Hintermannschaft der Tessiner anfällig ist, weiss Sorgic nur zu gut. Vor einem Monat deklassierte der FCT den FCL in der Stockhorn-Arena gleich mit 5:2, und im Cornaredo waren die Thuner Anfang Dezember die klar spielbestimmende Mannschaft gewesen, ehe sie mit der letzten Aktion noch den Ausgleich hinnehmen mussten (1:1). «Wir haben gute Chancen zu gewinnen», ist Sorgic überzeugt, auch wenn die Luganesi nach Siegen über Luzern und Sion momentan in Form seien. Sorgic spricht von einem sehr wichtigen Spiel, zumal die Thuner sich mit einem Erfolg im Abstiegskampf wieder etwas Luft verschaffen könnten.

Sorgics Konzentration ist voll auf seine Aufgaben beim FC Thun gerichtet, auch wenn er sich mit seiner Treffsicherheit immer mehr ins Schaufenster beziehungsweise auf die Wunschliste anderer Klubs spielt. Sein Jugendfreund Ridge Munsy wechselte Ende der letzten Saison zu GC, nachdem er für die Thuner elf Saisontore erzielt hatte. Sorgic ist sich bewusst, dass er mit seinen Treffern auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken könnte. Kontaktiert wurde er jedoch diesbezüglich noch nicht. Sein Vertrag in Thun läuft noch drei Jahre. «Ich bin sehr zufrieden hier», sagt er. Und: «Ich will nicht den Fokus verlieren.»

(Berner Zeitung)