Der Stolz überwiegt

Gellende Pfiffe begleiteten die Spieler des FC Basel auf ihrem Weg in die Halbzeitpause. Die Anhänger des Serienmeisters sind verwöhnt und entsprechend kritisch. Blutleere Leistungen wie jene in der ersten Halbzeit gegen den FC Thun werden nicht goutiert und nicht akzeptiert.

Dabei waren die Unmutsbekundungen auch eine Art Kompliment an die Adresse der Gäste. Völlig unerschrocken begegnete der Tabellenletzte aus Thun dem Branchenprimus und Dauergast in der Champions League. Er hielt dabei nicht nur sehr gut mit, sondern drückte dem Geschehen sogar den eigenen Stempel auf.

Und so lagen die Oberländer nach einer couragierten, frechen Leistung nach 33 Minuten urplötzlich mit 1:0 Führung, nachdem Flügelspieler Matteo Tosetti einen Traumpass von Innenverteidiger Marco Bürki über den halben Platz perfekt verarbeitet und mit einem kaltblütigen Abschluss veredelt hatte.

Thuner Lustkiller

Die Basler, welche auf einige Titulare wie Renato Steffen, Birkir Bjarnasson und Seydou Doumbia (alle geschont) verzichteten und ohne den verletzten Luca Zuffi auskommen mussten, waren im ersten Abschnitt meilenweit von ihrem Rendement entfernt, wirkten lustlos, pomadig und ohne Ideen. Doch die Thuner setzten ihre Rolle als Lustkiller auch perfekt um und nahmen den FCB-Akteuren den Spass am Spiel mit Aufsässigkeit, Leidenschaft, Kampfkraft und mannschaftlicher Geschlossenheit.

Es war ein eindrücklicher Auftritt des FC Thun, der zeigte, weshalb dessen Verantwortliche in den letzten Wochen in Zeiten von unglücklichen Niederlagen und dem Verharren am Tabellenende fast mantramässig den Glauben an die eigene Stärke beschwört hatten. In der Ruhe liegt die Thuner Kraft.

Stolz und Ärger

«Dieser solidarische Auftritt beweist, dass sehr viel okay ist in dieser Mannschaft», resümierte FCT-Sportchef Andres Gerber unmittelbar nach Spielende, derweil Torschütze Tosetti sagte: «Wir sind auf dem absolut richtigen Weg, die rote Laterne bald abzugeben.»

Nur knappe 3 Minuten fehlten, und die Thuner hätten den letzten Tabellenplatz bereits am Samstag verlassen. Erst Basels Einwechselspieler Davide Calla raubte den Oberländern mit seinem Treffer aus spitzem Winkel kurz vor Schluss den Vollerfolg. «Wir hätten den Sieg verdient gehabt, aber so ist halt der Fussball», erklärte Tosetti, wobei die Basler das Unentschieden aufgrund einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt auch nicht gestohlen hatten.

Und so verliessen die Akteure der Thuner den Rasen mit gemischten Gefühlen. Stolz, den grossen FC Basel in dessen Territorium an den Rand einer Niederlage gedrängt zu haben. Verärgert, doch noch den späten Ausgleich gefangen zu haben und für eine ganz starke Leistung erneut nur mittelmässig belohnt worden zu sein.

Doch das Positive überwog, so sah es auf jeden Fall Trainer Jeff Saibene. «Dieser Punkt ist super für die Moral, obwohl es natürlich frustrierend ist, so spät doch noch den Ausgleich zu kassieren.» Er sei aber sehr stolz – aufgrund der Tatsache, dem FCB 90 Minuten so stark Paroli geboten zu haben, sagte der Coach und meinte: «Nun gehen wir gestärkt in die Länderspielpause.»

