Der Kapitän gibt die Richtung vor

Die Teams in der 2. Liga interregional haben nun je acht Partien gespielt und so die Startphase der Saison bereits hinter sich gebracht. Der 1.-Liga-Absteiger FC Bern (1. Platz von 14 Teams ) und der Emmentaler Klub FC Konolfingen (11. Platz) stehen dabei beide auf einem Tabellenplatz, den man vor der Spielzeit ungefähr erwartet hatte.

In der gestrigen Begegnung der beiden Teams auf dem Inseli, dem Spielfeld der Konolfinger, tat sich der FC Bern lange Zeit sehr schwer, die Favoritenrolle zu erfüllen, und kreierte nur wenige zwingende Chancen. Während die erste Halbzeit den Emmentalern gehörte, welche ihre zahlreichen Möglichkeiten in der 23. Minute mit einem Elfmetertor von Matthias Neuhaus in eine 1:0-Führung ummünzten, kamen die Gäste in der zweiten Spielhälfte besser in den Tritt.

Berns Traumkombination

Zuerst vollendete Berat Gerguri eine Traumkombination der Stadtberner in der 55. Minute zum 1:1, ehe Shkumbin Kastrati kurz vor Spielende mit seinem Kopfball das 1:2-Schlussresultat bewerkstelligte. Mit dem Siegtor waren dem Team von Montalbano Giovanni auch die drei Punkte für den Verbleib auf dem ersten Tabellenplatz gesichert.

Giovanni gab sich nach der Partie gelassen. «Ich bin zufrieden mit der zweiten Halbzeit», sagte der 46-jährige Italiener. Die Partie habe aber auch gezeigt, «dass wir noch an ein paar Sachen arbeiten ­müssen».

Nach dem Abstieg in der letzten Saison ist der Wiederaufstieg das erklärte Ziel der Stadtbernern Mannschaft. Montalbano will sein Team aber in erster Linie weiterentwickeln, wie er sagt. Dass sich zumindest der Ton beim FC Bern nach dessen Amtsübernahme geändert hat, bestätigt Verteidiger Jan Borgmann.

Eine neue Hierarchie

Im Gegensatz zu Vortrainer Stefan Zimmermann, der vor seiner Trainerzeit selbst noch Borgmanns Mitspieler war, sei die Chemie unter Giovanni anders. «Unter Zimmermann gab es eine sehr flache Hierarchie», erklärt der Verteidiger. Bei Montalbano sei das nun anders. Es herrsche eine klarere Trennung zwischen der Mannschaft und dem Coach. «Er ist ein Kapitän, der die Richtung vorgibt», beschreibt er den neuen Trainer.

Kilchenmanns Motivation

Auch beim FC Konolfingen steht mit Hanspeter Kilchenmann seit Saisonbeginn ein neuer Führungsmann an der Seitenlinie. Der Zollikofer hatte einst selber den FC Bern vier Jahre lang trainiert, fand aber nach zahlreichen weiteren Stationen beim Emmentaler Klub ein Trainingsumfeld, welches seinen Interessen entsprach und seine Motivation neu weckte.

«Konolfingen ist ein Verein, bei dem Geld nicht an erster Stelle steht, und er ist bekannt für den guten Geist», rühmt Kilchenmann. Aus seiner Sicht war die Niederlage gegen den FC Bern eine ärgerliche Angelegenheit. «In diesem Spiel hätten wir un­bedingt zumindest einen Punkt holen müssen», sagt er nach der Partie.

Die Mannschaft steht seiner Meinung nach mit Bümpliz, Muttenz, Grünstern und dem FC Tavannes in einem Fünfkampf um den Klassenerhalt. Gegen Bern hat die Leistung gestimmt, nur mit dem Resultat konnte der FCK nicht zufrieden sein.

(Berner Zeitung)