Der Hoffnungsträger steht vor dem Comeback

Am Montag vermelden die Young Boys, für die Auftaktpartie übernächsten Samstag gegen den FC Basel 20'000 Tickets abgesetzt zu haben, trotz Sommerferien. Die Zahl korrespondiert mit der ­Gefühlslage, die man in diesen Tagen rund um den Klub wahrnimmt.

Zugänge wie Djibril Sow und Jordan Lotomba, zwei der begabtesten Nachwuchsspieler des Landes, sind mit einer Mischung aus Erstaunen und freudiger Erwartung aufgenommen worden. Die Strategie, auf junge hoffnungsvolle Akteure zu setzen, stösst beim Anhang auf viel Goodwill. Sportchef Christoph Spycher wird von allen Seiten mit Lob überhäuft. Es herrscht im Sommer 2017 Aufbruchsstimmung bei YB, mal wieder.

Held der Kinder

Am Montagmittag auf dem Sportplatz Wyler, auf den die Berner diese Woche aufgrund der Aufbauarbeiten für das Konzert von Céline Dion am Samstagabend im Stade de Suisse ausweichen müssen.

Coach Adi Hütter lässt auf einer Platzhälfte 11 gegen 11 spielen. Es geht zur Sache, der Konkurrenzkampf ist gross. Alle Positionen sind mindestens doppelt besetzt, alle Spieler fit. Noch so eine Tatsache, die gut zur momentanen Stimmungslage passt.

Am Ende des Trainings bringen sich zwei Dutzend Kinder in Position. Als sich der 192 Zentimer grosse Guillaume Hoarau im Stile eines Limbotänzers unter der Platzbegrenzung durchschlängelt und niederkniet, um einem kleinen Fan auf die Fussballschuhe zu unterschreiben, bildet sich eine Reihe.

Die restlichen Akteure verlassen derweil fast unbehelligt das Feld und steigen in die Kleinbusse, die sie zurück zum Stadion bringen.

Vieles ist neu bei den Young Boys. Guillaume Hoarau aber ist immer noch Fanliebling und Führungsspieler, im breiten und vorzüglichen Kader unersetzlich. Er ist der Riese, auf den die Hoffnungen pro­ji­zie­rt werden. Ohne ihn scheint ein Angriff auf Basel ausgeschlossen, mit ihm zumindest nicht unmöglich.

Dementsprechend gross ist die Erleichterung bei Klub und Anhang, kann Hoarau wieder mittun. Es waren bange Momente gewesen, als er Anfang April mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Rasen des Basler St.-Jakob-Parks getragen worden war.

Der Torjäger glaubte in diesen Minuten – wie er später eingeräumt hat – seine Karriere sei zu Ende. Die Entwarnung folgte im Spital, unter Narkose konnte dem 33-Jährigen das Hüftgelenk eingerenkt werden. Eine Operation war nicht nötig. Drei Wochen später erschien Hoarau ohne Krücken zum Interviewtermin, die Reha hatte er da bereits begonnen.

Beim Saisonauftakt Mitte Juni konnte der Torjäger Teile des Trainings mit dem Team absolvieren, mittlerweile ist er voll einsatzfähig. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben: Am Uhrencup am Mittwochabend in Biel gegen Premier-League-Klub Stoke City dürfte die Nummer 99 wieder für die Young Boys spielen (20 Uhr). «Sehr gut», erwidert Hoarau am Montagmittag auf die Frage nach seinem Befinden.

Auf der Geschäftsstelle im Stade de Suisse hat der Stürmer in einem Stoffsessel Platz genommen, die Knie des langbeinigen Franzosen befinden sich fast auf Brusthöhe. Er meint, die letzten Monate hätten ihm gezeigt, welch Privileg der Beruf des Fussballers sei.

«Ich vermisste es, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht.» Angst verspüre er keine, sagt Hoarau, wenn er an das Comeback denke und die Zweikämpfe mit den Gegenspielern. Der Stürmer präsentiert sich im Gespräch abgeklärt wie vor dem Tor. Als er gefragt wird, ob ihn die Verletzung verändert habe, winkt er ab. Die Message: So schnell werfe ihn nichts aus der Bahn.

Sohn als Glücksbringer

Guillaume Hoarau nimmt heuer seine 15. Saison in Angriff. Wie immer sei die Vorfreude gross, sagt er. Der von der Klubführung eingeschlagene Weg findet er eine «gute Sache», die Jungen seien hungrig nach Erfolg, die Zugänge hätten ihn überzeugt. Von Sow und Lotomba, die er zuvor nicht gekannt habe, zeigt sich der Routinier angetan.

Ob das aktu­elle Team stärker sei, könne er nicht beurteilen. «Die Resultate werden Aufschluss geben», sagt er. Sein Ziel ist unverändert: Er möchte Bern dereinst mit einem Titel verlassen. Während Hoarau spricht, spielt Sohn Andrea im Sessel nebenan auf einem iPad.

Der Achtjährige, der in Frankreich bei der Mutter lebt, verbringt die Ferien beim Vater. «Ich fühle mich besser, wenn er da ist. Er ist mein Glücksbringer», sagt Hoarau und fügt an, dass er in Anwesenheit des Sohnes noch immer getroffen habe.

Andrea Hoarau wird am Mittwoch in Biel dabei sein. Und gegen den FC Basel in zehn Tagen ebenso. (Berner Zeitung)