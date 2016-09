Der 0:0-Hattrick

Der Dank der Spieler an die 61 YB-Fans – und der überzeugende Einstand von Kasim Nuhu

Der Kasache erscheint dann im Stadion, wenn es losgeht. Eine Viertelstunde vor Spielbeginn ist die schmucke Astana-Arena noch fast leer, schliesslich aber weilen dann doch rund 21'000 Zuschauer am Heimspiel Astanas gegen YB.



Darunter genau 61 Berner Fans. Bei ihnen bedanken sich die Akteure der Young Boys nach dem 0:0 am Donnerstagabend persönlich für den Support – und für die Leidenschaft, die lange Reise nach Kasachstan für YB auf sich genommen zu haben.



Im Berner Lager herrscht nach dem Punktgewinn gute Laune. «Astana hat zuletzt hier gegen prominente Teams wie Atletico Madrid, Galatasaray und Benfica Lissabon in der Champions League nicht verloren», sagt Adi Hütter.



Also findet der Trainer: «Wir dürfen zufrieden sein.» Sein Captain sieht die Lage ähnlich. «Das war ein guter Auftritt, wir haben kaum eine Chance zugelassen», sagt Steve von Bergen. Es sei nicht einfach gewesen auf dem platt gedrückten, sehr schnellen, unberechenbaren Kunstrasen.



«Aber wir haben das gut gemacht und hatten die besseren Möglichkeiten.» Leonardo Bertone freut sich ebenfalls, erneut kein Gegentor erhalten zu haben.



Astana enttäuschte offensiv, und Bertone meint, das habe vor allem an YB gelegen. «Wir haben sie nicht ins Spiel kommen lassen.» Hütter, von Bergen und Bertone erwähnen alle, dass sogar noch mehr möglich gewesen wäre.



Im Mittelpunkt bei den Bernern steht aber einer, der erst seit Ende August bei YB unter Vertrag steht. Kasim Nuhu, Leihgabe von Mallorca, vertrat Alain Rochat, der die Reise nach Astana aus Schonungsgründen nicht angetreten hatte.



Und der Ghanaer tat das mit einer Selbstverständlichkeit, die seinem Trainer enorm gefiel. «Was Nuhu in seinem ersten Spiel für uns gezeigt hat, war richtig stark.» Der 21-jährige Nuhu agierte robust, er war kopfballstark und defensiv überzeugend.



Nach vorne führte das Kraftpaket nicht die feine Klinge, aber das war an diesem Abend egal. «Er ging auch mit der frühen Verwarnung gegen ihn clever um», lobt Hütter.



Nuhu selber kommentiert seinen Einstand sachlich: «Ich erfuhr am Dienstag vom Trainer, dass ich wohl spielen werde. Leider war ich zuletzt verletzt gewesen am hinteren Oberschenkel, deshalb gelang mir nicht alles wunschgemäss.



Aber ich bin zufrieden.» Steve von Bergen, Nuhus Partner im Abwehrzentrum, erklärt: «Wie hatten nur zweimal zusammen trainiert, aber verstanden uns sehr gut.»







Robust und kopfballstark: Der Ghanaer Kasim Nuhu. Bild: Keystone