Das «Tor der Runde» – Schönbächlers Coup für den FCZ

Die Vorgabe war klar. Der erste Sieg in der Europa League sollte es werden für den FCZ. Das hatte Uli Forte gefordert. Und als die 95 Minuten im Letzigrund vorüber waren, stellte der Trainer erfreut fest: «Ich bin rundum zufrieden mit diesem 2:1 – das war eine reife Leistung auf hohem Niveau.»

Und die Folgen nach diesem ersten Erfolg im Europacup in dieser Saison sind für die Zürcher erfreulich: Sie liegen mit drei Punkten gleichauf mit ­Osmanlispor und nur einen Punkt hinter Villarreal. Sie haben damit alle Chancen auf das Weiterkommen. Forte hatte am Sonntag nach dem 1:1 in Aarau die fehlende Frische einiger seiner Spieler bemängelt und angedeutet, dass es gegen Osmanlispor zu Änderungen in der Aufstellung kommen könnte. Und der FCZ-Trainer setzte tatsächlich auf das Rotationsprinzip: Für Yapi spielte Sarr an der Seite von Kukeli im Mittelfeld, Koné ersetzte Winter auf der rechten und Schönbächler Rodriguez auf der linken Flanke. Und Cavusevic blieb nur im Team, weil Sadiku nicht rechtzeitig fit wurde.

Die Wechsel zahlten sich aus: Die ­Zürcher machten von Anfang an Druck, sie spielten aggressiv, zogen im Mittelfeld ein Pressing auf und liessen den Gegner keinen Moment in Ruhe. Den Schritt von der zweithöchsten Schweizer Klasse in die Europa League voll­zogen sie ohne Probleme, sie bewegten sich nie im Challenge-League-Modus.

Der Mann des Spiels

Marco Schönbächler, der über ein Jahr lang verletzt gewesen war und in der Meisterschaft diese Saison nur einmal von Beginn weg spielen durfte, wurde zur grossen Figur beim FCZ. Er war eifrig, kampf- und spielstark, er schonte sich nicht: Schon nach sechs Minuten wurde er verwarnt, nach neun Minuten kam er zu seiner ersten Chance, und nach 45 Minuten hatte er seinen ganz grossen Auftritt: Nach einem Antritt auf der Höhe der Mittellinie liess er der Reihe nach drei Türken leerlaufen, sein Schuss von der Strafraumgrenze wurde von Demir unhaltbar ins Netz abgelenkt – ein Traumtor. «Ein wichtiger Treffer für mich und die Mannschaft», bemerkte Schönbächler dazu nur.

Der FCZ führte zur Pause, der 1:0-Vorsprung gegen einen Gegner, der vieles schuldig blieb, war auf Grund des Spielverlaufs folgerichtig. Denn die Zürcher hatten weitere Chancen gehabt, die beste hatte Cavusevic vor Ablauf der ersten halben Stunde vergeben: Mit einem von Vrsajevic an Schönbächler verschuldeten Foulelfmeter scheiterte er an Torhüter Karcemarskas.

Einen starken Abgang hatte Schönbächler nach 70 Minuten, als er durch Adrian Winter ersetzt wurde: Von der Südkurve wurde er frenetisch gefeiert, und das Publikum auf der Haupttribüne erhob sich zu einer Standing Ovation. «Ich darf zufrieden sein, schliesslich war ich fast eineinhalb Jahre verletzt und bin immer noch daran, mich zurück­zukämpfen», erklärte der Stürmer. Und Forte bemerkte: «Sein Treffer ist wohl das Europa-League-Tor der Runde.»

Die Antwort von Cavusevic

Nur: Schönbächler hatte sich kaum auf die Zürcher Bank gesetzt, als es still wurde im Letzigrund. Der eingewechselte Adam Maher schoss den Ausgleich für die Türken, entgegen dem Spielverlauf. Der FCZ aber geriet darob nicht aus dem Konzept, er konnte reagieren. Und ausgerechnet Cavusevic wurde zum Matchwinner: Der Slowene vollendete die Vorarbeit von Winter zum 2:1.

Der FC Zürich siegte verdient. Er musste zwar den ersten Gegentreffer in dieser Saison im Letzigrund hinnehmen, doch das störte niemanden, am wenigstens Forte. Zum Schluss sagte er lachend: «Dieser Sieg gibt Auftrieb, für die Europa und die Challenge League. Auf Wiedersehen bis Sonntag auf der Niedermatten.» Das ist der Platz des FC Wohlen.

Zürich - Osmanlispor 2:1 (1:0)

SR Eskow (RUS). 7473 Zuschauer.

Tore: 45. Schönbächler (Kukeli) 1:0. 73. Maher (Umar) 1:1. 79. Cavusevic (Winter) 2:1.

Zürich: Vanins; Brunner, Nef, Kecojevic, Voser; Kukeli; Koné (55. Rodriguez, Buff (88. Yapi), Sarr, Schönbächler (70. Winter); Cavusevic.

Osmanlispor: Karcemarskas; Vrsajevic, Numan Cürüksu, Aykut Demir (61. Maher), Pinto; Musa Cagiran, Lawal; Delarge (67. Umar), Ndiaye, Regattin; Rusescu (72. Diabaté).

Bemerkungen: FCZ ohne Bangura, Brecher, Kleiber und Sadiku (alle verletzt). 26. Karcemarskas hält Foulpenalty von Cavusevic. Verwarnungen: 6. Schönbächler (Foul). 36. Musa Cagiran (Foul).

Europa League. Gruppe L. Resultate der 2. Runde: Steaua Bukarest - Villarreal 1:1 (1:1). Zürich - Osmanlispor Ankara 2:1 (1:0).

Rangliste: 1. Villarreal 2/4 (3:2). 2. Zürich 2/3 (3:3). 3. Osmanlispor Ankara 2/3 (3:2). 4. Steaua Bukarest 2/1 (1:3).

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)