Bitterböser Spott der Bayern-Fans

Es war eine Machtdemonstration, die Bayern München im Spitzenspiel gegen das aufstrebende Leipzig (3:0) zeigte. Insbesondere in der ersten Halbzeit nahm der Rekordmeister den Aufsteiger richtig auseinander. Ein Twitter-User hätte RBs erste 45 Minuten in der Allianz-Arena nicht besser zusammenfassen können.

Bereits nach 25 Minuten führten die Bayern 2:0, in der 30. war dann die Entscheidung gefallen: Leipzigs Überflieger Emil Forsberg rauschte Philipp Lahm von hinten brutal in die Beine und wurde folgerichtig vom Platz gestellt. Das fand die US-Social-Media-Abteilung der Bayern doch recht amüsant:

Auch sonst wurde auf Twitter nicht mit Häme über das verhasste Leipzig gespart. Auf das naheliegenste Wortspiel konnte nicht verzichtet werden:

Wie konnten die Bayern ausgerechnet im Spitzenspiel derart aufdrehen, obwohl sie bisher in dieser Saison eher enttäuschten? Der US-Twitteraccount der Bayern hat da so seine Vermutung:

Duell zweier punktgleicher Leader? Kein Problem für Xabi Alonso – schliesslich hat er soeben alles darüber in den «Bossonomics» gelesen. Das 2:0 erzielte er noch während dem Vorwort.

Gegen Leipzig waren die Bayern in einer sehr ungewöhnlichen Situation: Sie wurden vom Rest Deutschlands unterstützt. Irgendwie komisch, wenn man so darüber nachdenkt.

Irgendwas läuft im Fussball im falsch wenn du dich über ein Sieg der Bayern freust #FCBRBL @SkySportDE — Jannis (@Jannis9309) December 21, 2016

Da ist er! Der Twitter-User, der sich ähnliches traut, wie unser Schreiber Fabian Sanginés gestern. Heuchler! Alles nur Heuchler!

So und jetzt rennen die Münchner in der Winterpause zum Eishockey und feiern RedBull München #FCBRBL — Patrick (@PaddyNamo) December 21, 2016

Ein Thema war auch Mats Hummels' Frisur. Der Weltmeister färbte seine Haare blond, wegen einer verlorenen Wette. Wir geben es zu: Die Metapher haben wir nicht sofort verstanden, aber sie ist nicht so schlecht:

Mats Hummels verrät: Blonde Haare wegen verlorener Wette. Dosenwerfen auf dem Oktoberfest. Dosenwerfen! #FCBRBL @SPORT1 — Sebastian Mittag (@smittag089) December 21, 2016

Eigentlich sind wir ja strikt gegen Produktplatzierung in unseren Beiträgen. Aber Respekt an «Lidl», der war nicht so billig:

