Bickel: «Es lief schon länger schlecht»

Fredy Bickel scheint gut gelaunt, als er die Tür zu seiner Wohnung öffnet. «Telebärn» hat den ehemaligen YB-Sportchef in seiner Dachwohnung in der Berner Altstadt besucht, bevor er dort auszieht. Ab Dezember wohnt er wieder in seiner Heimat Mettmenstetten.

Nachdem er seine Dachterrasse und das Schlafzimmer mit Sicht auf das Münster vorgeführt hat, spricht Bickel erstmals über seine Absetzung als Sportchef bei YB am 13. September.

Er habe schon seit längerer Zeit ein schlechtes Gefühl gehabt, sagt Bickel. «Als es im März den Wechsel im Verwaltungsrat gab, habe ich schnell gemerkt, dass es nicht so gut läuft. Ich hatte bald einmal das Gefühl, es könnte zu einer Entlassung kommen. Daraufhin habe ich immer wieder nachgefragt und nie eine Antwort bekommen. Das war am Ende auch die grösste Enttäuschung.»

«Es war jeden Tag eine Freude»

Zum Vorwurf, er habe bei YB zu viel Geld ausgegeben, meint Bickel: «Klar trägt man in meiner Position Verantwortung.» Eine grosse Rolle hätten die Neuorganisation und wirtschaftliche Faktoren gespielt. Letztes Jahr sei besonders viel zusammengekommen: «YB spielte nicht im Europacup und es konnten keine Spieler verkauft werden. Da muss ich einen grossen Teil der Verantwortung mittragen.»

Das Kapitel YB sei für ihn nicht einfach abzuschliessen. Es sei «wunderbar» gewesen. «Ich verlasse YB und die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit einem guten Gefühl. Es war jeden Tag eine Freude.» (flo)