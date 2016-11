Benitos starkes Comeback in ungewohnter Rolle

Loris Benito ist bei YB der grosse Verletzungs-Pechvogel. Seit seinem Wechsel zu den Young Boys im Sommer 2015 war der dynamische Defensivspieler öfter verletzt als spielbereit. Im Jahr 2016 bestritt Benito erst einen Match für die erste Mannschaft, das war Anfang Februar gegen GC (1:1).

Kurz darauf riss bei ihm im Training unter anderem das Kreuzband – und mal wieder fiel der Linksverteidiger monatelang aus. Der 24-Jährige kämpfte sich zurück, bestritt zuletzt zwei Einsätze im U-21-Team, darunter knapp 70 Minuten als Innenverteidiger, nachdem sich Alain Rochat verletzt hatte.

Dabei überzeugte Benito, und so war es nur eine kleine Überraschung, stellte ihn Trainer Adi Hütter am Donnerstag in Piräus gleich ins Abwehrzentrum. Mit Kasim Nuhu (gesperrt) sowie den verletzten Rochat, Grégory Wüthrich und Milan Vilotic fielen gegen Olympiakos ja gleich vier Innenverteidiger aus.

Einzige Alternative an der Seite von Captain Steve von Bergen wäre der junge, unerfahrene Nicolas Bürgy gewesen.Loris Benito wusste gegen Olympiakos zu gefallen, mit gutem Stellungsspiel, schnellen Bewegungen, starker Antizipation, kluger Spielauslösung, Kopfballgeschick und ausserordentlicher Athletik.

Es war, als hätte der frühere Benfica-Lissabon-Spieler seit Jahren auf dieser Position agiert. «Am liebsten würde ich im Abwehrzentrum spielen», hatte Benito in einem Interview mit dieser Zeitung ja einmal gesagt, «und nicht als Linksverteidiger. In der Mitte hat man mehr Ballkontakte und kann deutlich stärker Einfluss nehmen.»

Das Lob des Trainers

Und nach dem 1:1 am Donnerstagabend gegen Piräus meint Benito nach Mitternacht Ortszeit: «Ich bin zwar glücklich, endlich wieder ein Spiel mit YB bestritten zu haben. Und ich war auch zufrieden mit meiner Leistung. Doch ich glaube, für uns wäre heute sogar noch mehr möglich gewesen.»

Leider habe im Abschluss teilweise die Entschlossenheit gefehlt. Das findet auch Adi Hütter: «Am Ende fehlten uns ein wenig der Mut und die Überzeugung. Aber wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt.» Benitos Vorstellung findet der Coach sogar sehr gelungen. «Erst recht, wenn man überlegt, wie lange er ausgefallen war.»

Und so dürfte Benito mit grosser Verzögerung doch noch zur Verstärkung bei den Young Boys werden – wenn er sich nicht wieder verletzt. Und gegen Astana im letzten Europa-League-Gruppenspiel könnte er dann wieder hinten links agieren – Jan Lecjaks wird nach einer Verwarnung am Donnerstag gegen Piräus am 8. Dezember in Bern gesperrt sein. (fdr)