Basel knorzt sich zum Sieg

In der Champions League mussten sich die Basler in den letzten Wochen immer wieder über die zahlreich vergebenen Chancen ärgern. In der Super League kommt das seltener vor, am Sonntagnachmittag in Sitten konnte sich FCB-Trainer Urs Fischer über das eine oder andere an der Spielweise seiner Mannschaft beklagen, aber ganz bestimmt nicht über die Effizienz. Es gab gerade mal eine nennenswerte Möglichkeit der Gäste, die nicht mit einem Tor belohnt wurde.

Die Mannschaft von Urs Fischer ging in der 34. Minute mit dem ersten gelungenen Angriff durch Matias Delgado in Führung und schoss in der 79. Minute das entscheidende 2:1 durch Marc Janko, der etwas später mit der zweiten Gelben Karte vom Platz flog. Ansonsten war der FC Basel damit beschäftigt, die von der ersten bis zur letzten Minuten kämpferisch eingestellten Walliser einigermassen im Schach zu halten. Das gelang in der ersten Halbzeit besser als nach dem Seitenwechsel.

Sion schlecht belohnt

Die Gastgeber hätten sich zumindest einen Punkt verdient gehabt, nur schon wegen des Engagements, das sie vor den 13'200 Zuschauern an den Tag legten. Und spielerisch überzeugte das Ensemble vom Peter Zeidler mit zunehmender Dauer mehr. Der zwischenzeitliche Ausgleich in der 71. Minute durch Grégory Karlen, der nach einem Freistoss von Reto Ziegler «abstauben» konnte, war überfällig. Drei, vier Grosschancen hatte Sion bis dahin vergeben. Nicht nur das Glück, sondern auch Schiedsrichter Nikolaj Hänni war nicht auf der Seite von Sion. Beim 2:1 übersahen er und seine Assistenten ein ganz knappes Offside von Janko, und in der Nachspielzeit hätte der Referee nach einem Handspiel von Renato Steffen auf Penalty entscheiden müssen.

Die Basler beschränkten sich auf das Wesentliche, wenn man es positiv formulieren will. Spielerisch setzten sie nur ein Ausrufezeichen: Beim 1:0 kombinierten sich Janko, Mohamed Elyounoussi und Delgado blitzschnell und technisch beeindruckend vor das gegnerische Tor. Nach dem 1:1 fanden sie erstaunlich schnell wieder den Vorwärtsgang. Selbst wenn es kein schöner Auftritt der Basler war, haben sie einmal mehr bewiesen, dass sie in der Super League eine Klasse für sich sind.

Sion - Basel 1:2 (0:1)

13'200 Zuschauer – SR Hänni.

Tore: 34. Delgado (Elyounoussi) 0:1. 71. Karlen (Ziegler) 1:1. 77. Janko (Steffen) 1:2.

Sion: Mitrjuschkin; Ricardo (46. Assifuah), Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Karlen (83. Gekas), Salatic; Akolo, Sierro (70. Bia), Carlitos; Konaté.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; Serey Die, Fransson (74. Zuffi); Steffen, Delgado (64. Xhaka), Elyounoussi (79. Callà); Janko.

Bemerkungen: Sion ohne Adão, Lüchinger (beide gesperrt), Boka, Cmelik, Ndoye (alle verletzt). Basel ohne Sporar, Boëtius, Akanji, Bua und Kutesa (alle verletzt). 48. Vaclik lenkt Schuss von Konaté via Latte ab. 85. Gelb-Rote Karte gegen Janko (Foul). Verwarnungen: 19. Salatic. 50. Steffen (beide Foul). 52. Janko (Unsportlichkeit). 57. Sierro (Foul). 70. Serey Die (Foul).

