Bangen um Ramona Bachmann

Spielt sie, oder spielt sie nicht? Vor der ersten EM-Partie in der Geschichte des Schweizer Frauenfussballs ist nach wie vor unklar, ob Topstürmerin Ramona Bachmann am Dienstagabend (18 Uhr, SRF 2) zum Auftakt der Gruppe C gegen Österreich auflaufen kann. Seit geraumer Zeit plagt sich die Angreiferin vom Londoner Nobelklub Chelsea mit Problemen am Oberschenkel herum. Einen Grossteil der Vorbereitung konnte die Luzernerin nur individuell bestreiten.

Beim Abschlusstraining am Montag im Adlerhorststadion in Deventer stand Bachmann mit ihren Kolleginnen auf dem Rasen. Während die 26-Jährige sagt, sie sei fit und bereit für einen Einsatz, lässt Trainerin Martina Voss-Tecklenburg noch offen, ob sie Bachmann von Beginn an aufs Feld beordern wird. «Das werden wir am Spieltag entscheiden, wir haben noch ein bisschen Zeit.»

Mehr Erfahrung als Österreich

Ansonsten kann Voss-Tecklenburg aus dem Vollen schöpfen, die Spielerinnen hinterliessen in den Trainings einen guten, fokussierten Eindruck. Die Erwartungen sind gross, die Qualifikation für den Viertelfinal (die zwei besten Teams aus der Gruppe mit Island, Österreich und Frankreich kommen weiter) ist das Ziel. Um dies zu erreichen, ist ein guter Start unabdingbar. Für die Österreicherinnen, deren Gros in der deutschen Bundesliga spielt, ist es das erste grosse Turnier.

Darin ortet Captain und Abwehrchefin Caroline Abbé einen Vorteil. «Wir haben an der WM in Kanada unsere Erfahrungen auf der grossen Bühne gemacht, das kann helfen.» Abbé, die zuletzt drei Jahre für Bayern München verteidigte und auf die neue Saison hin zum FC Zürich wechselt, erwartet starke Gegenwehr. «Österreich ist im Frauenfussball im Kommen, sie haben eine ähnliche Entwicklung wie wir genommen, einzig die Erfahrung fehlt noch.»

Ansprüche sind gewachsen

17 Frauen der Schweizer Delegation waren schon an der WM vor zwei Jahren in Kanada im Kader. Mittelfeldspielerin Lara Dickenmann sagt: «Alle sind ein bisschen reifer geworden. Wir haben nun mehr Spielerinnen, die auf dem Platz Verantwortung übernehmen können.» Der Anspruch laute deshalb, dass man gegen ­Österreich und Island gewinne. «Und wenn wir die Gruppe überstehen, kann viel passieren.» (Berner Zeitung)