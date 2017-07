Auch ohne Ronaldo – Portugal bezwingt Mexiko

Europameister Portugal sicherte sich am Confederations Cup in Russland durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen Mexiko den 3. Platz.

Ohne Weltfussballer Cristiano Ronaldo, der sich nach dem verlorenen Halbfinal in den Vaterschaftsurlaub verabschiedet hatte, verhinderte Portugal den ersten Sieg Mexikos gegen ein europäisches Team am Confederations Cup in extremis. Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, als sich Pepe energisch gegen Miguel Layun durchsetzte und akrobatisch mit der Fussspitze zum Ausgleich traf. In der 14. Minute der Verlängerung machte Adrien Silva mit seinem Penalty die Wende perfekt. Sündenbock war erneut der beim FC Porto beschäftigte Layun mit einem Hands.

Das Eigentor von Neto in der 55. Minute. (Video: Tamedia/SRF)

Mexiko war in der 55. Minute durch ein Eigentor Netos in Führung gegangen. Dieser lenkte eine Flanke von Javier Hernandez ins eigene Tor ab. Zuvor hatte es der Europameister jedoch verpasst, die Partie früh in ruhigere Bahnen zu lenken. Nach 16 Minuten war André Silva mit einem Foulpenalty an Mexikos Goalie Guillermo Ochoa gescheitert - fast 90 Minuten später machte es Namensvetter Adrien Silva besser.

Portugal - Mexiko 2:1 (1:1, 0:0) n.V.

Moskau. - 42'659 Zuschauer. - SR Al-Mirdasi (KSA). - Tore: 55. Nieto (Eigentor) 0:1. 90. Pepe 1:1. 104. Adrien Silva (Handspenalty) 2:1.

Portugal: Rui Patricio; Nelson Semedo, Pepe, Neto, Eliseu; João Moutinho (82. Adrien Silva), Danilo (82. André Gomes); Gelson Martins, Pizzi (91. William); André Silva, Nani (70. Quaresma).

Bemerkungen: 17. Ochoa hält Foulelfmeter von André Silva. 106. Gelb-Rot gegen Nelson Semedo (Foul). 112. Gelb-Rot Jimenez (Foul). Verwarnungen: 15. Marquez, 26. Nelson Semedo (beide Foul), 94. Jimenez (Unsportlichkeit), 98. Moreno (Foul). Portugal ohne Cristiano Ronaldo (Vaterschaftsurlaub). (nag/sda)