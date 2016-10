Auch der zweite Milan hat es schwer

Ein Spiel noch, am Sonntag zu Hause gegen St. Gallen, dann folgt bereits die nächste Länderspielpause für YB. Und danach sollen bei den Young Boys ab Mitte Oktober mit Sékou Sanogo, Loris Benito und vor allem Torjäger Guillaume Hoarau immerhin drei Stammkräfte zurückkehren.

Die Verletztenliste ist ja lang, was Adi Hütter dazu zwingt, noch stärker auf junge Spieler zu setzen. Der Trainer geht dabei konsequent seinen Weg. Nach Milan Vilotic, der nicht mehr erwünscht ist, hat auch der andere Milan, mit Nachnamen Gajic, einen schweren Stand bei YB.

Der routinierte zentrale Mittelfeldspieler machte trotz der Abwesenheit Sanogos zuletzt die Reise nach Astana nicht mit, er ­figurierte mehrmals nicht im Aufgebot. «Ich habe ihm gesagt, dass es für ihn schwierig wird», sagt Hütter. Er setzt im Aufbau auf die jungen Denis Zakaria und Leonardo Bertone.

«Ich habe ihm gesagt, dass es für ihn schwierig wird»Adi Hütter

Und er hält viel vom erst 19-jährigen Michel Aebischer, der am Donnerstag in Astana (0:0) in der Nachspielzeit ­erneut eingewechselt wurde. «Er ist ein Talent», sagt Hütter, «und es ist unsere Philosophie, stark auf den eigenen Nachwuchs zu setzen.»

Gegen St. Gallen will YB ­am Sonntag Rang zwei verteidigen. Gross rotiert werden kann angesichts der personellen Absenzen nicht. Die Aussenverteidiger Kevin Mbabu und Linus Obexer sind Kandidaten für einen Einsatz, ­dazu kehrt Alain Rochat im Zen­trum der Verteidigung zurück. Und in der Offensive ist der Österreicher Thorsten Schick eine Alternative.

