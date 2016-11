Auch Griechenlands Fussball ist in der Misere

Den Griechen geht es nicht gut. Wirtschaftlich, was natürlich viel schlimmer ist und ein Augenschein in der teilweise recht heruntergekommenen Innenstadt von Athen zeigt. Aber auch fussballerisch, was für viele Menschen hier ebenfalls von gehobener Relevanz ist.

Der sensationelle EM-Titel des Nationalteams ist zwölf Jahre her, in der letzten Euro-Qualifikation blamierte sich die heillos zerstrittene Auswahl mit zwei Niederlagen gegen die Färöer. Unter dem früheren Bundesliga- und GC-Trainer Michael Skibbe ist Griechenland in der aktuellen WM-Kampagne immerhin noch ungeschlagen.

Beim glückhaften 1:1 zuletzt zu Hause gegen Bosnien sorgten die Anhänger allerdings mal wieder für Negativschlagzeilen, als sie ein Transparent entrollten, auf dem der Völkermord von Srebrenica gefeiert wurde. Im Bosnienkrieg wurden dort 1995 rund 8000 Bosniaken von serbischen Kämpfern getötet.

Skandal folgt auf Skandal

Besonders schlimm steht es um den griechischen Klubfussball, in dem seit Jahrzehnten ein heftiger Streit zwischen den Spitzenvereinen Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen tobt. Anfang November setzte sich der heutige YB-Gegner Piräus im vielleicht erbittertsten Fussballderby Europas 3:0 durch, aber im Moment fehlt Olympiakos die Spielpraxis, weil die griechische Liga mal wieder ruht.

«Ich glaube nicht, dass das ein Nachteil für ­Piräus ist», sagt YB-Trainer Adi Hütter. «Als wir in Bern gegeneinander spielten, war die griechische Liga ja auch noch nicht gestartet, weil es Probleme gab.»

Griechenlands Klubfussball kommt nicht zur Ruhe und beschäftigt auch Uefa und Fifa. Es geht um Korruption, Spielmanipulationen, Streitereien in Verband und Vereinen, betrügerische Klubbesitzer und gewalttätige Fans. Unter anderem. Skandal folgt auf Skandal.

Mal geht es um die Ansetzungen von Schiedsrichtern, die oft dubiose Entscheidungen treffen, mal geht es um Gewalt auf den Rängen. «Es ist nicht einfach, unter diesen Voraussetzungen zu arbeiten», sagt der portugiesische Olympiakos-Trainer Paulo Bento.

Im Würgegriff der Wettmafia

Olympiakos Piräus nimmt im ganzen Schlamassel eine Schlüsselrolle ein. Klubchef Evangelos Marinakis ist im Moment wegen Beteiligung an suspekten Operationen gesperrt. Und Olympiakos wie Panathinaikos verfügen aus nicht immer seriösen Quellen zwar immer noch über genügend Geld, um Starspieler zu verpflichten. Aber die Liga hat enorm an Reiz verloren. Sie ist im kriminellen Würgegriff der Wettmafia, die zuletzt rabiat gegen Schiedsrichterchefs vorging, diese bedrohte und ein Ferienhaus abfackelte.

Darum wurden zuletzt erneut sämtliche Partien abgesagt. Immerhin soll es nun angeblich am nächsten Wochenende mit dem Ligabetrieb weitergehen. (Berner Zeitung)