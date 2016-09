«Arsenal zeigt Basel den Meister»

Der Sprung von der heimischen Super League, die der FCB nach Belieben dominiert, auf die grosse europäische Bühne gelang den Baslern für einmal nicht. Gegen ein starkes Arsenal war Basel eine Stunde lang schlicht überfordert – und am Ende mit dem 0:2 noch gut bedient.

Lesen Sie in der Bildstrecke, was dazu die Medien in der Schweiz und in London schreiben. (chk)