An die Grenzen gestossen

Gespielt waren auf dem Sportplatz Burgerweg in Thun lediglich 90 Sekunden, als die YB-Frauen im Cupmatch gegen das Frauenteam Thun Berner Oberland in Führung gingen. Die antrittsschnelle Florijana Ismaili liess die Hintermannschaft der Oberländerinnen schlecht aussehen.

Von der Grundlinie, aus spitzem Winkel, schlenzte die 6-fache Schweizer Nationalspielerin den Ball in die hintere Torecke. Bahnte sich da etwa ein Schützenfest an? Die Oberländerinnen waren nicht geschockt, und sie konnten in den nachfolgenden Minuten reagieren. Stefanie Häsler war mit einem Flachschuss erfolgreich (5.).

Und als Sabrine Bodenmann in der 19. Minute gar der 2:1-Führungstreffer gelang, war der Jubel im Team von Trainer Daniele Castignetti gross. Diesem Tor war ein grosser Lapsus der YB-Torfrau Alicia Burla vorausgegangen. Sie vertändelte den Ball im eigenen Fünfmeterraum, und Bodenmann luchste ihr den Ball ab und konnte ihn mühelos einschieben.

Doch der Traum von einer Cupüber­raschung dauerte gerade einmal 10 Minuten. Alisha Lehmann und Charlotte Mayland sorgten für einen 3:2-Vorsprung. Und als die U-17-Nationalspielerin Alisha Lehmann kurz vor dem Pausenpfiff auf 4:2 erhöhen konnte, war der Widerstand der Frauen aus dem Oberland gebrochen.

YB war einfach zu stark

Castignetti dirigierte und versuchte von der Seitenlinie aus Fehler seines Teams zu korrigieren. Genutzt haben seine Anweisungen wenig, weil YB einfach zu stark war. Im Spiel der Oberländerinnen vermisste man die abwesende Ilaria Castignetti (Tochter des Trainers). So fehlte in der Mittelzone die Kreativspielerin. Elena Brazzale, Rani Müller, ­Jasmin Baldinger und Stefanie Häsler versuchten erfolglos Offensivaktionen auszulösen.

Zu abgeklärt verhielt sich die Hintermannschaft von YB. Nach dem Seitenwechsel kam für das Castignetti-Team nochmals kurz Hoffnung auf. Doch die Querlatte verhinderte zweimal einen Torerfolg. Auf der Gegenseite zeigten sich die YB-Frauen effizienter. In regelmässigen Abständen erhöhten sie das Resultat, bis es am Ende 8:2 hiess.

Platzwechsel half nichts

Normalerweise spielen die Oberländerinnen im oder neben dem Stadion Lachen. Sie haben sich an das schöne Rasenfeld und an den Kunstrasen gewöhnt. Aber auch YB spielt auf den gleichen Unterlagen im Wyler. So verlegte man diesen Cupmatch auf den Sportplatz am Burgerweg. Man erhoffte sich vom kleinen Spielfeld einen Vorteil. Dem war aber nicht so. Die völlig ausgetrocknete Spielwiese war uneben und voller Löcher.

Mit diesen Platzverhältnissen bekundeten die Oberländerinnen grössere Probleme als der Gegner. Die technisch fast ausnahmslos besseren Gäste waren gewaltig im Vorteil. Aber auch der Zuschaueraufmarsch hielt sich in Grenzen. Nur 90 Unentwegte verfolgten dieses Derby. Zu gross war die Konkurrenz des zur gleichen Zeit stattfindenden Super-League-Spiels FC Thun - Lugano in der nur rund 300 Meter entfernten Stockhorn-Arena.

Nach diesem Cupmatch, welcher den Oberländer Frauen die Grenzen aufgezeigt hat, stehen dem Tabellenführer in der Nationalliga B schwierige Aufgaben bevor. Morgen Abend (20 Uhr, Worbboden) warten die Kickerinnen von Femina Worb auf das Castignetti-Team, und am Samstag (19 Uhr, Lachen) heisst der Gegner Therwil. Auf den Trainer und seine Assistenten wartet noch viel Ausbildungsarbeit, dies hat der Auftritt gegen YB gezeigt.

(Berner Zeitung)