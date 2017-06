Das Interesse von Lausanne an YB-Verteidiger Alain Rochat war schon eine Weile bekannt. Am Montag nun haben die Berner den Vollzug gemeldet: Der 34-jährige Verteidiger spielt in der nächsten Saison für die Waadtländer. Gemäss Mitteilung lösen der BSC Young Boys und Rochat den noch bis 2018 laufenden Vertrag «in gegenseitigem Einvernehmen» auf.

In Lausanne hat der vierfache Familienvater und gebürtige Waadtländer einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben mit der Option auf ein weiteres. Er solle dort seine jungen Mitspieler führen und die nötige Portion Abgeklärtheit mitbringen, die in der letzten Saison «in entscheidenden Momenten manchmal gefehlt hat.»

Alain Rochat wechselt zu Lausanne.

MERCI FÜR SIEBENEINHALB JAHRE BEI YB UND ALLES GUTE, ALAIN!https://t.co/7TvgX3wbBJ #bscyb @alain_rochat pic.twitter.com/3iaK6OTuGK — BSC Young Boys (@BSC_YB) 19. Juni 2017

Rochat war im Sommer 2013 aus der Major League Soccer in die Schweiz zurückgekehrt. Zudem hatte der Romand schon zwischen 2001 und 2005 bei den Gelb-Schwarzen verteidigt. In seinen insgesamt 7,5 YB-Jahren brachte er es auf 198 Spiele in der Super League beziehungsweise der Nationalliga A, dabei gelangen ihm neun Tore.

In der abgelaufenen Saison stand Rochat in 24 Meisterschaftsspielen auf dem Platz, von den Abwehrspielern bei YB brachten es nur Jan Lecjaks und Steve von Bergen auf mehr Einsätze. (mb/pd)