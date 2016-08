«10-mal besser als wir»

Manchmal untermauern Statis­tiken und Zahlen die Ausmasse eines Ereignisses. YB also ist in der Europacup-Historie noch nie klarer gescheitert als in den Champions-League-Playoffs gegen Gladbach (2:9).

Und: Noch nie verlor eine Mannschaft in der Barrage zur Königsklasse höher als die Young Boys in diesem Jahr. Es ist ihr zweites desaströses Ausscheiden in diesem Wettbewerb innerhalb von 12 Monaten – 2015 unterlagen sie Monaco eine Runde früher 1:7, danach war Uli Forte seinen Job als YB-Trainer los.

Schaden und Spott

Auf hell ausgeleuchteter Bühne versagten die Young Boys am Mittwoch komplett. Und selbst wenn es angesichts der komplizierten Ausgangslage bloss eine Pflichtaufgabe mit reduzierter Belegschaft gewesen sein mag, so sind Schaden und Spott doch beträchtlich.

Auch das ZDF übertrug in Deutschland die Begegnung live, und der Eindruck, den die zweitbeste Schweizer Mannschaft vor einem Millionenpublikum hinterliess, wirft ein miserables Licht auf die Super League.

Die Gladbacher Fussballer gaben sich danach alle Mühe, den inferioren Kontrahenten nicht zu hart zu bewerten. Spielgestalter Lars Stindl beispielsweise sprach davon, dass YB an diesem Abend kein Gradmesser gewesen sei. «Aber im Hinspiel hatten wir teilweise grosse Mühe.»

Und Yann Sommer, der Schweizer Goalie sagte, vielleicht wäre es unangenehmer geworden, hätte sein Team in Bern beim 3:1-Sieg nicht in der besten Phase von YB das Abseitstor zum 2:1 erzielt. «Aber im Rückspiel waren wir richtig gut», meinte Sommer. «Und wir haben so viele personelle Möglichkeiten, dass wir bereit für die Champions League sind.»

Die Young Boys mit ihrem derzeit eher schmalen und havarierten Kader auf der anderen Seite werden an der Abreibung im Borussia-Park zu knabbern haben. «Das war schmerzhaft», sagte Trainer Adi Hütter, «wir müssen die Lehren aus diesem Spiel ziehen.» Captain Steve von Bergen sagte, YB habe sich ganz schlecht präsentiert. «Das tut mir vor ­allem für unsere tollen Fans leid, die so zahlreich erschienen sind.» Rund 1000 Berner Supporter ­waren in Gladbach, sie freuen sich immerhin auf weitere Reisen im Herbst in der Europa League.

Ein Sieg genügte

Aber Gladbach darf für diese Young Boys nicht der Massstab sein, die Champions League ist nicht die Referenz für YB. «Gladbach war 10-mal besser als wir», sagte von Bergen noch. Er übertrieb nicht einmal gross. Und im Grunde genommen hat YB sein europäisches Ziel in dieser Saison, das Erreichen einer Gruppenphase, ja ohne Zittern erreicht.

Dank einer starken Vorstellung nach der Pause im Heimspiel gegen Schachtar Donezk. Mit einem Sieg und drei teilweise heftigen Niederlagen den Sprung in die Europa League zu realisieren, das ist eine bemerkenswerte Leistung. «Die Überraschung gegen Donezk kann uns keiner mehr nehmen», sagte von Bergen.

Die unangenehme Melange aus kläglicher Darbietung, falscher Taktik, grossem Respekt und erheblichem Verletzungspech führte letztlich zum brutalen Berner Totalabsturz im Borussia-Park. «Wir wollten frech und mutig sein», erklärte von Bergen, «aber wir waren vor allem naiv».

Zu viele Akteure der Young Boys stossen relativ schnell an ihre Grenzen. In der ziemlich mittelmässigen Super League genügt die Spielstärke des Teams locker, damit man auch mal 7:2 gewinnt, wie vor wenigen Tagen gegen Lausanne, als der Gegner naiv agiert hatte und YB die überlegene Equipe gewesen war. Doch europäisch zeigen Mannschaften wie Monaco und Gladbach, die nicht mal zur kontinentalen Topklasse gehören, schonungslos auf, wie weit die Young Boys von der Champions League entfernt sind.

Und wenn man ehrlich ist, hätte es bereits im Hinspiel in Lemberg gegen Donezk problemlos ein 1:6 geben können. Damals verhinderte YB mit viel Glück und dank eines überragenden Goalies Yvon Mvogo eine Demontage.

Bei GC unter Siegdruck

Und so blicken die Young Boys auf einen durchwachsenen Saisonstart zurück. Fünf Siege (darunter einer im Cup gegen Veltheim) stehen fünf Niederlagen gegenüber. Schmerzhaft ist vor allem das 1:2 zu Hause gegen Lugano.

Am Sonntag beim Gastspiel in Zürich gegen GC jedenfalls sind drei Punkte für die Young Boys Pflicht. Sonst müssen sie sich bereits wieder früh in der Saison und während der ersten Länderspielpause mit unangenehmen Fragen beschäftigen. (Berner Zeitung)