Verfolgt vom Vegi-Monopolisten

Hunger und Stress? Hiltl steht bereit. Das vegetarische Restaurant taucht immer dann auf, wenn ich unterwegs bin, keine bessere Alternative da ist und ich gezwungen werde, mich dort zu verköstigen. Das ist ein Problem. Denn eigentlich stehe ich nicht auf die Reisgerichte und Salate, die irgendwie alle ein wenig nach Curry schmecken. Aber vor Hiltl gibt es kein Entrinnen. Kürzlich gar viermal innerhalb von 24 Stunden. Das gab mir zu denken.

Der Verfolgungswahn begann während der Art Basel. Ich wollte am späten Nachmittag den Zug von Zürich nach ­Basel nehmen und war hungrig. Bei der Sihlpost, wo ich das Velo abschloss, stand auch schon ein Hiltl bereit, mit Kassen und Take-away-Buffet ohne Andrang, was mich sofort überzeugte: Ich konnte innerhalb von drei Minuten ein Sandwich mit Mozzarella und Tomaten kaufen. Es schmeckte fad, aber sättigte. In Basel kam ich schnell in Stimmung und kippte gesponserten Champagner. Wenig später merkte ich, dass ich angesichts dieses Trink-Tempos etwas essen sollte. Ich begab mich ins Restaurant der Art Unlimited. Betrieben wurde es von Hiltl. Wie fremdgesteuert schöpfte ich ein paar Salate auf einen Teller. Einmal mehr hatte Hiltl gewonnen.

Lustlos stocherte ich in den ­ Bohnen herum

Am nächsten Tag, wieder in Zürich, drängte sich ein Badetag mit der Tochter auf. Ich begab mich ins Strandbad ­Mythenquai. Weil mich die Kunstmesse in Basel doch recht mitgenommen hatte, vergass ich, Essen einzupacken. Erst als ich mich mittags ins Restaurant-Café begab, merkte ich, dass dort wer für die Verköstigung zuständig ist? Genau: das Hiltl am Strand. Die Yoga-Mütter (ich kenne ein paar, die freuen sich tatsächlich richtig auf dieses Essen) schritten frohlockend zum Buffet, um Papadams und Samosas auf ihre Teller zu häufen. Ich sehnte mich nach einem Fleischeintopf. Mir war zum Weinen. Zumal meine Tochter unbedingt einen Wasserball mit Hiltl-Logo wollte, den ich ihr auch kaufte. Ich hatte keine Nerven. Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit ass ich also Hiltl-Kost. Lustlos stocherte ich in den getrockneten Bohnen herum. Und beklagte mich innerlich über die Durchschnittlichkeit dieser ­immer gleich schmeckenden Küche. Sie ist genügend, aber nicht gut genug, was offenbar vielen reicht – weil ist ja vegi. Als sich abends eine Freundin meldete und vorschlug, wird könnten uns zum Apéro im Hiltl in der Innenstadt treffen, überlegte ich kurz, ihr die Freundschaft zu kündigen. Aber sie konnte ja nichts dafür.

Hiltl wartet genau auf Leute wie mich. Solche, die viel unterwegs sind, aber sich gesund ernähren wollen. Die eingepackten Sandwiches am Kiosk sind ja keine Alternative. Und hat man sich mal an die schnelle frische Pasta aus Italien und die schönen Sandwiches aus New York gewöhnt, sind leider auch viele hiesige Bäckereien chancenlos. Trotzdem darf man Hiltl nicht alles überlassen. Es braucht dringend neue, zentral gelegene Gastrobetriebe, die so fleissig wie Hiltl die Lust nach ausgewogenen Mahlzeiten zum Mitnehmen stillen. Gern auch mal mit Fleisch!

(SonntagsZeitung)