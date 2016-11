Im Besitzer schlägt noch immer das Herz des Besetzers

Während der bewegten 80er-Jahre besetzte er Häuser, zog von Kommune zu Kommune, war an vorderster Front, wenn die Polizei wieder mal eine Liegenschaft räumte. Heute ist Steff Fischer CEO einer Immobilienfirma, Chef von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vom Häuserbesetzer zum Häuserbesitzer – «das hätte ich mir damals nicht im Traum vorstellen können». Aber die Seite gewechselt habe er nur formal. Sein heutiges Verhältnis zu Besetzungen bezeichnet Fischer als «entspannt», sei eine Besetzung doch in erster Linie die Nutzung leer stehender Räume. Und die Wohnungsnot sei heute so gross wie früher. Vor allem aber: Experimente wagen, andere Lebensformen pflegen, das inspiriere ihn nach wie vor – «eigentlich wie damals, nur heute im Rahmen meiner Firma».

Er sei kein Kumpel, sondern Chef

Steff Fischer führt in den Sitzungsraum seiner Fischer AG Immobilienmanagement im Zürcher Kreis 4, es riecht nach Zmittag, er reisst die Fenster auf. Nein, sagt er, gemeinsames Essen sei kein Programm, die Firma sei keine Kommune, er kein Kumpel, sondern Chef. Aber klar ist man per Du, das Du kommt bei ihm wie von selbst. Äusserlich ist Steff Fischer ganz der Unternehmer: dunkler Anzug, weisses Hemd, das Handy vor sich auf dem Tisch. Der Haarschnitt verleiht dem 59-Jährigen etwas Bubenhaftes. Seine Frisur war immer schon etwas anders. Auf dem Land, in Fällanden ZH, wo er aufgewachsen war, galt sein schulterlanges Haar als reine Provokation. «Moskau einfach», riefen ihm die Dörfler hinterher, «an die Wand mit dir, du Hippie.» 1975, mit 18 Jahren, zog Steff Fischer nach Zürich – mit einer Scheisswut im Bauch.

«Guet schnörre», das kann Fischer noch immer

Er besetzte Häuser, nicht nur weil er kein Geld hatte, sondern weil ihm diese Wohnform entsprach: «Ich habe etwas Nomadisches an mir», er brauche keinen eigenen Haushalt, um sich geborgen zu fühlen. «Ich ruhe in mir selber.» Das töne nun etwas seltsam. Etwas gspürig auch. Steff Fischer hat sich schon immer besonders intensiv mit sich und seiner Umwelt auseinandergesetzt, alles hat er hinterfragt, alles ausdiskutiert. Er war einer der Wortführer der rebellierenden Zürcher Jugend. «VV-Schnörri» nannte man ihn, weil er an jeder Vollversammlung Reden schwang. «Guet schnörre», das kann Steff Fischer noch immer.

Steff Fischer in den Achtzigerjahren.

Er, der beide Seiten kennt, wäre doch prädestiniert als Vermittler zwischen den Besetzern des Koch-Areals und der Stadt, der Eigentümerin der Liegenschaft in Zürich-Albisrieden. «Die Besetzer wollen kein Gespräch», sagt Fischer. Seine Anfrage per Mail sei freundlich, aber deutlich abgelehnt worden. Er hats nicht anders erwartet, «wir haben uns damals auch verweigert, dem Establishment den Stinkefinger gezeigt». Man sei damals bei der Aufnahmeprozedur sehr gründlich vorgegangen, es wurde genau abgecheckt, wer in die Kommune einziehen durfte, die politische Haltung kam an erster Stelle. 100 bis 120 Personen, davon geht die Stadt aus, wohnen permanent auf dem seit 2013 besetzten Koch-Areal. Niemand gibt dem Protest ein Gesicht, «Filmt euch selber» steht auf einem Plakat an der bunt besprayten Fassade. Sicher lebe hier eine heterogene Gruppe, sagt Fischer, deshalb würden auch ewig lange Diskussionen geführt, bis man geeint an die Öffentlichkeit trete – «wie beim Stadtrat auch».

Würde vermutlich auch auf dem Koch-Areal leben

Unter den Besetzern sollen auch die Söhne von Sicherheitsvorsteher Richard Wolff (AL) sein, der das brisante Dossier Koch-Areal deshalb mehr oder weniger freiwillig an seinen Kollegen Daniel Leupi (Grüne) weitergereicht hat. «Der arme Richi», entfährt es Fischer, klar hätte Wolff – «ein guter Freund» – von Anfang an in den Ausstand treten sollen. Dass nun aber auch Leupi befangen sein soll, weil seine Kinder auf dem Koch-Areal gesehen wurden, findet Fischer absurd. Auch seine eigene Tochter, 22, besuche regelmässig Partys in besetzten Häusern, «das ist doch normal». Vielleicht mit ein Grund, weshalb Fischer, der fleissige Partygänger, selber noch nie an einem Fest auf dem Koch-Areal war. Dort würde er sich wohl wie ein «alter Sack» fühlen, sagte er im Oktober in einem Radiointerview. Inzwischen hat er ein «Rockbreakfast» besucht – keine Ahnung, ob er aufgefallen sei, «niemand hat sich für mich interessiert». Auf dem Tisch stand ein Topf, jeder bezahlte für den Zmorge, so viel er wollte. Das Konzert habe er dann allerdings verpasst, es war auf 16 Uhr angesagt, um 18 Uhr ging er – die Jungen habe die Verspätung kein bisschen gestört. Ja, sagt er, ohne zu zögern, wenn er heute jung wäre, würde er vermutlich auch auf dem Koch-Areal leben. Er spricht von einem Déjà-vu, exakt wie damals, vor 37 Jahren, «ich dachte, ich stehe im AJZ». Die Einrichtung, der Groove, der Umgang – «Copy/paste – ganz schön irritierend».

Man schlief in einem Raum

Zwischen 1975 und 1984 ist Fischer x-mal umgezogen. Hat meist in Kommunen gelebt, die bürgerliche Vorstellungen bezüglich Eigentum, Leistung und Moral ablehnten. Alles gehörte allen, man debattierte gar über die Vergemeinschaftung der Unterwäsche, ob diese nach einer 60-Grad-Wäsche hygienisch genug sei, um geteilt zu werden. Man schlief in einem Raum, führte eine gemeinsame Kasse. Einmal, so erinnert er sich, «gabs heftige Diskussionen, weil sich einer aus der Kommunenkasse sauteure Schuhe gekauft hatte».

Das besetzte Haus an der Stauffacherstrasse. Foto: Keystone

Alles, was Fischer besass, hatte in einer Sporttasche Platz. Anfangs zügelte er, der gelernte Buchhändler, noch an die 1000 Bücher mit. Bis seine Bibliothek gestohlen wurde. Ärgerlich, natürlich, aber das Besetzen sei ohne diese Last leichter geworden. Man stellt sich ein Riesenpuff vor, Streit um den leer gegessenen Kühlschrank, Glühbirnen, die nicht ausgewechselt, Pflanzen, die nicht gegossen werden, Lärm rund um die Uhr. Ja, es war teilweise schon sehr chaotisch. Endlose Diskussionen über den Abwasch führten oft dazu, dass das Geschirr tagelang dreckig blieb. Wer kauft ein? Wer kocht? Alles wurde basisdemokratisch ausgehandelt. Sehr anstrengend. Und nicht zu vergessen, die Geschlechterrollen wurden dazumal radikal hinterfragt. Die Frauen achteten sehr genau darauf, dass nicht sie den Haushalt machten.

Und heute, wofür kämpft die Jugend heute?

«Für uns war der Protest existenziell», sagt Fischer mit Blick zurück auf die «verkrustete Gesellschaft», die «jugend- und jugendkulturfeindliche Stadt» – im Vordergrund habe die Forderung nach Veranstaltungsorten für Junge gestanden. Und heute, wofür kämpft die Jugend heute? «Wir kämpfen für unkommerzielle Räume ohne Polizeikontrolle und Konsumzwang», schreiben die Bewohner des Koch-Areals auf ihrer Website. Leben wollen sie in die Stadt bringen, «ein buntes, kreatives Chaos als Gegenentwurf zur kalten Finanzmetropole». Verbreitet jedoch ist die Ansicht, hier gehe es vor allem um Partys . . . «Also ich finde Partys toll!», unterbricht Fischer. Aber tatsächlich sei es heute wahnsinnig schwierig, für oder gegen etwas zu sein. «Deshalb beneiden wir dich um die 80er», höre er aus dem Umfeld seiner Tochter. Trotz offener Gesellschaft: Einfacher habe es die heutige Jugend nicht. Der Erfolgsdruck, der Stress, alles organisiert und kommerzialisiert. «Die Jugend fordert Freiräume», sagt Fischer, es handle sich auch um einen Generationenkonflikt, damals wie heute. Die Stadt Zürich verfolgt seit 1989 eine «Duldungspolitik», wie Stadtpräsidentin Corine Mauch sagt. Das bedeutet, dass Besetzungen nur bei einem Strafantrag und einer vorliegenden Baubewilligung beendet werden können. Die tolerante Praxis hat sich bewährt, derzeit seien 30 bis 40 Liegenschaften auf Stadtgebiet besetzt. In den meisten Fällen, so Stadtrat Leupi, ziehen die Besetzer ohne Polizeieinsatz aus.

Besetzer hinterlegten Kaution von 25 000 Franken

Die politische Besetzung stellt sich gegen den gesellschaftlichen Status quo, man will eine alternative Botschaft rüberbringen und auch provozieren. Ein rechtsfreier Raum, wie die Kritiker wittern, allen voran die Mannen der SVP, ist das Koch-Areal jedoch nicht. Die Besetzer zahlen pro Monat 3800 Franken für Strom und Wasser, der Betrag werde regelmässig überwiesen, sagt Robert Soos, Kommunikationsleiter Polizei­departement der Stadt Zürich. Ausserdem hätten die Besetzer eine Kaution von 25 000 Franken hinterlegen müssen. Die Gesetze gelten auch für sie. Anfang Oktober hat der Stadtrat ein Machtwort gesprochen: Die Bewohner dürfen bleiben, müssen aber ruhiger sein! Halten sie sich nicht an die Abmachungen, droht ihnen die Räumung des Areals. «Eine vernünftige Ankündigung», findet Fischer, «es ist ein Geben und Nehmen.» 180 Lärmklagen sind bei der Polizei eingegangen, der überwiegende Teil stamme von denselben Anwohnern, bestätigt Soos. Die schalldämpfenden Vorkehrungen hätten Wirkung gezeigt, seit Oktober seien nur vier Klagen zu verzeichnen. Die kühleren Temperaturen dürften die Situation zusätzlich beruhigt haben. Erledigt hat sich der Verdacht einer Hanfplantage auf dem Areal: Staatsanwalt Daniel Kloiber durchsuchte auf Druck von SVP-Nationalrat Mauro Tuena die Liegenschaft – ohne Hinweise auf Hanfanbau zu finden. Er sei von den Besetzern sehr höflich empfangen worden, so Kloiber, sie trugen Masken mit Tuenas Konterfei.

Der erste Polizist wurde mit Champagner begrüsst

Noch ungeklärt ist die Frage, warum die Besetzer bei den teils kommerziellen Veranstaltungen keine Mehrwertsteuer abgeben mussten. «Eins nach dem anderen», sagte Stadtrat Leupi. Gut so, findet Steff Fischer, nur nicht zu viele Forderungen aufs Mal stellen, «sonst kann man gleich räumen». Seine prägendste Besetzung, sein «persönliches Highlight der 80er-Jahre», war die «Stauffacher-Besetzung» 1984. Er erinnert sich: Bewegte, aber auch Quartierbewohner haben sich damals dem Protest angeschlossen. Zürcherinnen und Zürcher, die niemals ein Haus besetzt hätten, besuchten die Konzerte und Diskussionsabende im Hinterhof. Ein einziges Fest. Kurz vor der Räumung wurde beschlossen, das Treppenhaus zu verbarrikadieren, der Zugang zum Haus war nur noch über einen Flaschenzug möglich. Wenn die Bullen schon räumen wollten, dann mit etwas Einsatz. Der erste Polizist, der an jenem kalten Januarmorgen über das Dach ins Haus gestiegen kam, wurde mit Champagner begrüsst. Während jener Tage, so Steff Fischer, habe er sich geschworen, seine Energie nicht mehr für Kritik am Bestehenden zu verschwenden, sondern in «Leuchtturmprojekte, wie man heute sagt», zu stecken. 1997 gründete er sein «vollkommen unabhängiges» Immobilienunternehmen. Als Immobilienentwickler sieht er sich, er fokussiere sich dabei konsequent auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Es gelte herauszufinden, wer in das Gebäude, das Quartier, passe. «Ich habe den Anspruch, dass ich mit meiner Arbeit einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leiste.»

Er selbst wohnt auf 16 Quadratmetern

Seine Firma organisiert kuratierte, also betreute Zwischennutzungen. Die längste Zwischennutzung, sie wird 2017 beendet, habe zwölf Jahre gedauert, sei x-mal verlängert worden. Die kürzeste, die Photobastei, ein Zentrum für Fotografie, war auf acht Monate begrenzt. Die Nutzer zahlen einen Unkostenbeitrag oder bei längerer Zwischennutzung eine sehr tiefe Miete. Fischer appelliert an die Liegenschaftsbesitzer, leere Räume produktiv zu nutzen, die Wohnungsnot damit zu entschärfen. Die Besetzer des Koch-Areals jedoch, davon geht er aus, sind nicht an einer betreuten Zwischennutzung interessiert, sondern wollen so autonom wie möglich leben. «Sie kämpfen für ihre Selbstbestimmung», sagt Fischer. Selber wohnt er seit 20 Jahren in seinem ersten «Leuchtturmprojekt», der Wohnbaugenossenschaft Karthago in Zürich-Wiedikon, auf 16 Quadratmetern, mehr brauche er nicht für sich. Im Grosshaushalt mit professionellen Köchinnen leben 50 Bewohner, darunter ein gutes Dutzend Kinder – und es würden immer mehr, schrieb Fischer vor ein paar Jahren, die Liebe werde hochgehalten in diesem Projekt. Den Traum von der Kleinfamilie, den die meisten Jungen hegen, träumte Steff Fischer nie. Oder nur ganz kurz. Mit knapp 20 bezog er mit der Freundin eine Wohnung – «es kam innert kürzester Zeit zum Desaster». Er hat daraus gelernt: Seit 26 Jahren führe er mit seiner Frau eine Liebesbeziehung, ohne je zusammengewohnt zu haben. Die gemeinsame Tochter ist in zwei Haushalten aufgewachsen. Im Grosshaushalt Karthago wird gelebt, was von Steff Fischers Visionen der späten 70er- und frühen 80er-Jahre übrig geblieben ist: Man isst, feiert und diskutiert zusammen. Je nach Lust und Zeit. Einzige Vorschrift: Jeder erwachsene Bewohner muss sechsmal im Jahr die Gemeinschaftsküche putzen. Da gibts keine Diskussion. (SonntagsZeitung)