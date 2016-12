Da warens nur noch drei . . .

Belegungsplan 2017

Während 37 Wochen wird im kommenden Jahr auf dem ­Flugplatz Meiringen geflogen. Während 8 Wochen im Sommer ruht der Flugbetrieb.

«Im Sinne der Transparenz, Kontinuität und des guten Einvernehmens informiere ich Sie auch heuer gerne über die 2017 geplanten Jetaktivitäten der Luftwaffe», schreibt Korpskommandant Aldo C. Schellenberg, Chef der Luftwaffe, in einem Schreiben unter anderem an diese Zeitung.



Der beigelegte Belegungsplan zeigt, dass im Jahr 2017 auf dem Flugplatz Meiringen während 15 Wochen kein Flugbetrieb vorgesehen ist. Während 37 Wochen hat die Berufsstaffel mit ihren F/A-18 Flugdienst. Während 12 dieser Wochen sind auch F-5 Tiger im Einsatz. Der Hauptteil davon fällt auf Februar und März. Am 27. Februar beginnt auch der vierwöchige Wiederholungskurs (inklusive KVK).



Von Anfang Juli bis 25. August ist während 8 Wochen kein Flugbetrieb geplant, die ersten 4 Wochen davon ist die Piste wegen Sanierungsar­beiten gesperrt. Das Fliegerschiessen Axalp ist für die Kalenderwoche 41, vom 10. bis 12. Oktober, geplant. Es handelt sich um das 75-Jahr-Jubiläum.



Die Flugbetriebszeiten auf dem Flugplatz Meiringen sind von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 13.30 bis 17 Uhr. Von Oktober bis März sind einmal pro Woche Nachtflüge von 18 bis 22 Uhr geplant. Dies jeweils am Montag mit dem Dienstag als Ausweichmöglichkeit.

Während des Wiederholungskurses vom 27. Februar bis 24. März gelten spezielle Flugbetriebszeiten. pd/sgg