Wo Skifahrer von Schlechtwettertickets profitieren

Vorgeprescht sind diesen Winter die Pizolbahnen im Kanton St. Gallen und die Belalpbahnen im Wallis. Bei ihren Tageskarten bestimmen die Wetterprognosen von SRF Meteo den Preis – und das bis zu sieben Tage im Voraus. Bei schlechten Aussichten gibt es maximal 50 Prozent Rabatt.

Neue Ticket-Generation

Bei den Bergbahnen Lenzerheide soll der Gast nur das bezahlen, was er benutzt. Abgerechnet wird pro Bahnfahrt. «Pay per use» nennt sich das. Nächsten Winter soll es auf der Lenzerheide so weit sein. Auch in Davos und St. Moritz wird an neuartigen Tickets getüftelt. Zu Details hält man sich dort aber noch bedeckt.

Das Bündner Skigebiet Laax, die Weisse-Arena-Gruppe, bietet zwei Tickets der neuen Generation an: Das VIP-Ticket Blue­line berechtigt zur Benutzung der Skischuleingänge zu den Bahnen – also zum Überholen von Warteschlagen. Wer bereit ist, mehr zu zahlen, soll sich ein First-Class-Ticket kaufen können, wie Bergbahnchef Reto Gurtner erklärt.

Umgekehrt bringt das günstige Snowpark-Ticket Einschränkungen mit sich. Das Skiticket light gilt nur für die Bahnen im Snowpark und in der Umgebung. Der Rest des 100 Quadratkilometer grossen Skigebiets ist tabu. Zielgruppe ist die «Community» der jungen Freestyler mit schmalem Geldbeutel.

Diese Tickets markieren den Anfang einer Entwicklung zu «zeitlich und räumlich differenzierten Billetten», wie Kristian Paasila sagt. Der CEO des Weisse-Arena-Spin-offs Inside Labs verantwortet die digitale Entwicklung in Laax. Angedacht sind Billette für Wenigfahrer mit Vor­liebe für Sonnenterrassen, für Senioren, Angebote für digitale Nomaden oder auch «Pay per use», wie in der Lenzerheide.

Bewegungsprofil der Gäste

Ziel der neuen Tickets ist es, das Verhalten der Schneesportler besser kennen und verschiedene Gasttypen unterscheiden zu lernen. Über die elektronischen ­Zugangskontrollen analysieren Paasila und sein fünfköpfiges Inside-Lab-Team die Bewegungen der Kundschaft im Gebiet. «Wir wollen wissen, wie sich Schneesportler bei unterschiedlichen Schnee- und Wetterbedingungen verhalten», erklärt der Marketing- und Informatikfachmann. «Oder wie viele Gäste gerade im Snowpark sind.«

Mit dem gewonnenen Wissen will die Weisse Arena neue Ticketarten und neuartige Ange­bote kreieren. Dreh- und Angelpunkt ist eine Smartphone-App. Verlinkt der Gast diese mit der Skikarte, wird er für das Bergbahnunternehmen identifizierbar, lokalisierbar und direkt ansprechbar.

Erste Probeläufe waren erfolgreich. Dank der neuen Technologie wussten die Bergbahnen, wer sich an einem bestimmten Tag Anfang Januar im Gebiet aufhielt. «Diesen Gästen haben wir über die App angeboten, ihren Aufenthalt spontan auf zwei Tage zu verlängern und kurzfristig ein Hotel zu buchen», erzählt Paasila. Ein weiteres Angebot wurde nur an Schneesportler übermittelt, deren Verhalten auf ein In­teresse am Tiefschneefahren schliessen liess. «Wir versuchen, dem Gast nur das anzubieten, was ihn interessieren könnte», erklärt Paasila.

Schöne neue Skiwelt

Fasst man die Laaxer Ideen zusammen, ist das Skiticket der nahen Zukunft zeitlich und räumlich differenziert. Es «antizipiert das Kundenbedürfnis» und kombiniert es mit den aktuellen Verhältnissen zu einem befristet gültigen Angebot. Es kann gar Materialmiete, Mittagessen und Übernachtung beinhalten. Der Kunde zahlt via App. (Berner Zeitung)