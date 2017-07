«Wir werden die Daten nicht verkaufen»

Das neue Ticketsystem kostet Sie doch Einnahmen, denn noch immer lösen Reisende für lange Strecken Einzelbillette, obwohl eine Tageskarte billiger wäre?

Daniel Hofer: Ja, wir offerieren gewissen Kunden tatsächlich einen besseren Preis, als wenn wir ihnen diese App nicht geben würden. Aber das zeigt, dass wir den Kunden Komfort bieten, ein fairer Partner sind und Unkenntnis nicht ausnutzen wollen. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden dies mit Loyalität und Treue zurückzahlen und dass wir dadurch neue Kunden gewinnen können.

Wenn die BLS ihre Lezzgo-App bald schweizweit anbieten kann, wie viel verdienen Sie an Kunden, die zwar bei Ihnen ­Tickets kaufen, aber mit anderen ÖV-Unternehmen fahren?

Die Verteilung von Einnahmen und Provisionen ist relativ komplex geregelt. Der grösste Teil der Einnahmen geht stets an die fahrenden Transportunter- nehmen. Die Provisionen sind relativ klein. Sie sollen dazu dienen, die App einigermassen kostendeckend zu betreiben. Das ist also kein Goldesel für uns, sondern eine Dienstleistung für unsere Kunden.

Geht es Ihnen nicht darum, den Boden dafür zu legen, mittelfristig die Preise je nach Nachfrage anpassen und das Generalabonnement abschaffen zu können?

Nein, das sind zwei unterschiedliche Diskussionen. Bei der App geht es nicht um die Preisstruktur, sondern um Verrechnung und um Komfort. Lezzgo bietet die Sicherheit, mit dem richtigen Fahrausweis zum optimalen Preis unterwegs zu sein. Stand heute machen wir das auf Tagesfrist, die Kunden zahlen also maximal den Preis für eine Tageskarte. Es ist vorstellbar, dass wir die Frist später ausweiten auf eine Woche oder länger. Dies sind aber Fragen, die ausserhalb des jetzigen Tests diskutiert werden.

Mit der App können Sie Daten und Bewegungsprofile der Kunden sammeln. Wollen Sie diese an Dritte verkaufen?

Uns ist enorm wichtig, alle Regeln des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten zu erfüllen. Wir nutzen die Daten, um das richtige Billett ausstellen zu können, sowie für interne Analysen. Aber wir werden sie nicht für kommerzielle Angebote verkaufen. Wir werden auch in Zukunft nichts machen, ohne dass der Kunde sein Einverständnis gegeben hat. (Berner Zeitung)