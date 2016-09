Wer günstig offeriert, fliegt raus

Beim Bund machen private Übersetzungsfirmen gute Geschäfte: Die Bundeskanzlei schreibt den Bundesämtern und Verwaltungseinheiten für die Vergabe von Übersetzungsarbeiten Mindesttarife vor: 40 Rappen pro Wort fürs Übertragen von einer in eine andere Sprache, egal wie tief der Marktpreis liegt. Das zeigen Recherchen. Der vorgeschriebene Wettbewerb um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis wird so ausgehebelt.

Der Bund zahlt Anbietern freiwillig mehr, als sie verlangt haben. Dabei geht es um viel: Jahr für Jahr zahlen die Bundesämter allein für reguläre Übersetzungsaufträge 12,5 Millionen Franken. Das entspricht 100'000 Normseiten. Dazu kommen weitere Millionen für ausserordentliche Aufträge.

Der Beste verliert

Die Tarifuntergrenze diene der Qualitätssicherung, beteuert Ursula Eggenberger, Sprecherin der Bundeskanzlei. Ein aktueller Fall der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV (ZAS) beweist das Gegenteil: Die ZAS liess jüngst zwei Übersetzungsfirmen, die Otth Translations und den Allsprachendienst Esperanto, bereits in der Vorrunde eines Beschaffungswettbewerbs ausscheiden.

Die beiden Firmen aus dem Kanton Zürich hatten sich gemeinsam für einen Grossauftrag für Übersetzungen beworben. Umfang: 15 Millionen Wörter. Das entspricht 60'000 Seiten. Auftragsvolumen rund 6,5 Millionen Franken. Die Zürcher hatten den tiefsten Preis geboten und bei den Qualitätskriterien die Bestnote erhalten. Dennoch bekamen sie den Auftrag nicht.

Der Grund: Sie hatten die Tarif­limite von 40 Rappen pro Wort als Empfehlung interpretiert und sie um sechs Rappen unterboten. Selbst wenn der von den Zürchern offerierte Preis auf die ­Tarifuntergrenze angehoben worden wäre, hätte ihre Offerte wegen der guten Qualitätsnote unter dem Strich noch am besten abgeschnitten. Warum die ZAS den Zuschlag dennoch nicht den Zürchern gab, begründet sie so: Man habe ihnen bei der Bewertung für den Preis keine Punkte vergeben können, weil dieser unter der Tariflimite gelegen sei.

Für alte Bekannte

Die ZAS mit Sitz in Genf vergab den Grossauftrag schliesslich an drei Firmen in der Region Genf. Alle drei sind Stammlieferanten der ZAS, wie sie selber bestätigt. Sie bekommen für ihre Dienstleistung 20 Prozent mehr, als die Zürcher verlangt hätten. Oder anders ausgedrückt: Mit den beiden übergangenen Zürcher Firmen hätte der Bund rund 1,2 Millionen Franken gespart.

Preis anheben, bitte!

Auch Übersetzungsaufträge des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) belegen, dass der Bund ­wegen der Mindesttarife mehr als nötig bezahlt. Das EFD vergab im Oktober 2014 acht Übersetzungsaufträge. Der grösste umfasste 21'000 Seiten, der kleinste 400. Das EFD schloss zwar laut EFD-Sprecher Roland Meier die besten Angebote anders als die ZAS nicht aus.

Man habe aber den Preis jener Anbieter, die Preise unterhalb der Tarifgrenze angeboten haben, nach oben korrigiert. Diesen Anbietern hat das EFD dann mehr bezahlt, als sie gefordert hatten. Meier betont zwar, dass nur sehr wenige Anbieter Preise unterhalb der Tarifgrenze angeboten hätten. Überraschend ist das aber nicht: Übersetzungsinstitute, welche die Praxis der Verwaltung kennen, werden sich davor hüten.

Ähnlich wie das EFD geht das Bundesamt für Rüstung ­(Armasuisse) vor: Es gibt laut dessen Sprecherin Jacqueline Stampfli allfälligen Anbietern mit Angeboten unterhalb der Tarifgrenze die Gelegenheit, in der Offerte höhere Preise einzusetzen, damit sie nicht ausgeschlossen werden müssen.

Bundeskanzlei-Sprecherin Eggenberger verteidigt die Praxis des EFD, der Armasuisse und selbst den Ausschluss der Zürcher Übersetzer durch die ZAS: Gemäss der Weisung der Bundeskanzlei «dürfen Bundesämter bei Übersetzungen für Angebote unterhalb der Tarifuntergrenze keine Punkte vergeben», so ­Eggenberger.

Der Unmut in den beiden von der ZAS übergangenen Zürcher Firmen war gross. Man verstand dort die Welt nicht mehr, als man hörte, dass man den Zuschlag nicht erhalten habe, weil man ein zu gutes Angebot gemacht habe. «Was wir anboten, war ein absolut üblicher Marktpreis für Übersetzungen höchster Qualität», sagt Dietrich Weidmann, Chef des Allsprachendienstes ­Esperanto. Die Tarifgrenze ­widerspreche eindeutig den gesetzlichen Vorschriften. Das ­bestätigen Beschaffungsrechtsspezialisten.

Kein Gericht zuständig

Auch wenn es stimmt, dass der Mindestpreis gegen das Gesetz verstösst, haben Bundeskanzlei und Ämter kaum rechtliche Konsequenzen zu befürchten. Übersetzungen stellen unter den Beschaffungen aus eher zufälligen Gründen einen Spezialfall dar.

Weil sie nicht im internationalen WTO-Abkommen geregelt sind, fallen sie nicht unter das Beschaffungsgesetz, sehr wohl aber unter die Verordnung. Diese schreibt zwar genau gleich wie das Gesetz vor, dass Aufträge an den wirtschaftlich günstigsten Anbieter vergeben werden müssen. Nur: Die Verordnung sieht anders als das Gesetz kein Beschwerderecht vor. Das heisst: Anders als die Firmen der meisten anderen Branchen können sich Übersetzungsfirmen gegen staatliche Willkür bei Beschaffungen nicht wehren.

Aus diesem Grund lief die Beschwerde der beiden Zürcher Firmen ins Leere: Sie hatten beim Bundesverwaltungs­gericht Rekurs gegen ihren Ausschluss eingereicht. Doch die Richter beurteilten gar nicht erst, wie weit hier Willkür vorliegt. Sie erklärten das Gericht wegen des fehlenden Beschwerderechts für nicht zuständig. (Berner Zeitung)