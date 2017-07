Viele Asylsuchende suchen Rat wegen Zwangsheirat

Im vergangenen Jahr betreute die Fachstelle Zwangsheirat 64 Fälle von Asylsuchenden – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Zwischen 2005 und 2015 habe die Fachstelle insgesamt «nur» 94 Fälle aus dem Asylbereich betreut, sagte Anu Sivaganesan, Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat, gegenüber der Nachrichtenagentur SDA.

Bis vor kurzem machten die Asylfälle rund ein Zehntel aller Beratungen aus, mittlerweile ein Fünftel. Sivaganesan schildert etwa den Fall eines irakischen Kurden, der in der Schweiz als anerkannter Flüchtling lebt. Weil sich seine minderjährige Tochter in seinen Augen zu freizügig aufführte, brachte er sie in die Türkei, um sie dort mit einem Landsmann zu verheiraten – gegen ihren Willen.

Die Tochter wollte dagegen aufbegehren und plante, sich nach der Rückkehr in die Schweiz vom aufgezwungenen Ehemann zu trennen. Als die Eltern von diesen Absichten erfuhren, liessen sie die Tochter in den kurdischen Teil des Irak bringen. Von dort aus alarmierte die junge Frau ihre Lehrerin in der Schweiz. Ob es den Behörden gelingt, sie zurück in die Schweiz zu holen, ist noch offen.

Minderjährige als Opfer

Gegen ihren Willen verheiratet werden meist junge Frauen, oft sind sie sogar noch minderjährig, wie die Auswertung der Fachstelle Zwangsheirat zeigt. Häufigste Herkunftsländer sind Syrien, Afghanistan, Eritrea, der Irak, der Iran und Somalia – vor allem jene Länder, aus denen derzeit besonders viele Asylgesuche eingehen.

Allein mit der neuen Flüchtlingswelle lässt sich die Zunahme bei den Zwangsheiraten nicht begründen. Als eine weitere mögliche Erklärung nennt Sivaganesan die zunehmende Bereitschaft der Betroffenen, etwas für die eigenen Rechte und Freiheiten zu tun. «Personen, die neu in die Schweiz kommen, weil der Rechtsstaat hier gut funktioniert, wagen es entsprechend auch, einen Ausweg aus ihrer Leidensgeschichte zu suchen.»

Diese beginnt häufig schon vor der Ankunft in der Schweiz, weiss die Präsidentin der Fachstelle. In vielen Fällen würden Personen bereits gegen ihren Willen verheiratet, bevor sie als Asylsuchende in die Schweiz einreisen. «Gerade auf der Flucht wird Heiraten leider bei Minderjährigen als Schutz eingesetzt.» Laut der Frauenrechtsorganisation der Vereinten Nationen werden beispielsweise minderjährige Syrer und vor allem Syrerinnen auf der Flucht viermal häufiger verheiratet als im Land selbst.

Religiöse Trauung

Doch auch in der Schweiz kommt es zu Zwangsheiraten. Häufig sind auch hier die Opfer weiblich und minderjährig. Fast immer ist es die eigene Familie, die die Mädchen unter Druck setzt: weil eine frühe Heirat der Tradition im Herkunftsland entspricht – oder weil die Eltern hoffen, ihre Kinder durch eine frühe Hochzeit vor der «dekadenten» westlichen Gesellschaft zu schützen.

Um die jungen Frauen unter die Haube zu bringen, wird meist eine religiöse Hochzeit durchgeführt. Mit Erreichen der Volljährigkeit wird die Heirat dann nachträglich auch noch auf dem zivilstandsamtlichen Weg abgeschlossen. Aus rechtlicher Sicht sind die religiösen Trauungen zwar ungültig, da eine solche in der Schweiz erst nach einer Ziviltrauung erlaubt ist. Für die Betroffenen hätten sie aber trotzdem eine stark bindende Wirkung, sagt Sivaganesan. Nach mehreren «Ehejahren» hätten sich die Opfer teilweise bereits mit ihrem Schicksal abgefunden und stimmten auch einer zivilen Eheschliessung zu.

In der Schweiz ist Zwangsheirat seit 2013 explizit unter Strafe gestellt, es drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Doch Sivaganesan sieht noch Handlungsbedarf. Für Fälle wie jenen der in den Irak verschleppten Kurdin wäre es hilfreich, wenn beim Aussen­departement eine klar zuständige Stelle für das Thema geschaffen würde. Ihre Fachstelle hat bereits in verschiedenen Kantonen Workshops für Asylsuchende und für im Asylbereich tätige Fachpersonen durchgeführt. Eine weitere Kampagne ist in Planung.

(Berner Zeitung)