Tessin hin oder her: Die FDP braucht einen à la Berset

Heute geht Bundesbern in die ­Betriebsferien. Eigentlich. Denn dieser Sommer ­wird unruhig. Zwei politische Grossereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am 20. September regelt das ­Parlament die Nach­folge des abtretenden FDP-Bundesrats Didier Burkhalter. Und am 24. September kommt die Rentenreform an die Urne. In beiden Fällen gehen die Wogen schon jetzt hoch. Das zufällige zeitliche Zusammentreffen der beiden Weichenstellungen erlaubt einige Schlussfolgerungen.

Der Verlauf der langen, harten Debatte um die Renten beweist, wie wichtig es ist, wer im Bundesrat sitzt. Überspitzt gesagt: Die Rentenreform sähe anders aus, wenn der zuständige Bundesrat nicht Alain Berset hiesse. Seit dem Amts­antritt 2012 drückte der Sozialdemokrat der Debatte seinen Stempel auf. SVP, FDP und die Wirtschaftsverbände waren nicht in der Lage, ihm das Heft aus der Hand zu nehmen. Wie hat er das geschafft? Den Ausschlag gab letztlich der Deal zwischen SP und CVP, den Berset listig mit einge­fädelt hatte.

Mindestens ebenso wichtig war aber die zupackende Entschlossenheit, mit der er zu Werke ging. Nie liess Berset Zweifel daran aufkommen, dass er diese Reform prägen und umsetzen will. Im Parlament marschierte er mit der Mitte-links-Allianz durch. Im Abstimmungskampf verkauft er die Reform geschickt und überzeugend. Ihre Schwächen blendet er elegant bis trickreich aus.

Berset spielt mit hohem persönlichem Einsatz. Wenn diese Reform scheitert, wird man ihn verantwortlich machen. Das ist nur logisch. Diese Vorlage wäre kaum zustande gekommen, wenn er im Verlauf der Parlamentsdebatten nicht von der ursprünglichen Botschaft des Bundesrats abge­wichen und ins ­Lager von SP und CVP gewechselt wäre. Damit hat er viel Verantwortung auf sich geladen. Man kann sein Vorgehen gut oder schlecht finden. Mutig war es sicher.

Die Rentenreform belegt, wie gross der Einfluss des zuständigen Departementschefs sein kann, wenn er ihn nutzt. Eine Bundes­rätin, ein Bundesrat kann den Unterschied machen. Das Beispiel zeigt auch, worauf es ankommt. Packt er zu? Geht er ­voran, auch wenn es riskant ist? Bindet er die eigene Partei ein und findet weitere Partner? Kann er seine Ideen auch der Bevölkerung erklären? Solche Fragen sollten darüber entscheiden, wer in den Bundesrat einzieht.

Doch in der FDP raisonniert man primär über die sprachregionale Herkunft. Diese Diskussion ist anachronistisch. Im aktuellen Fall ist sie besonders störend, weil die FDP eigentlich freie Hand hat, da auch ohne Burkhalter zwei Westschweizer im Bundesrat sitzen. Das ist die perfekte Chance, ohne regionalpolitische Scheuklappen die Beste, den Besten zu suchen. Doch die FDP-Spitze hat sich irritierend rasch auf eine lateinische Kandidatur festgelegt.

Nüchtern betrachtet sind auch die Tessiner Forderungen, «endlich wieder» einen Bundesrat zu ­stellen, überzogen. Der Südkanton ist historisch eher über- als untervertreten. Klar, wenn die FDP zum Schluss kommt, ihr Tessiner Fraktionschef Ignazio Cassis sei der beste Kandidat, muss sie ihn nominieren. Andernfalls darf es auch ein Bündner oder eine Waadtländerin sein.

Entscheidend ist, dass im September und bei späteren Vakanzen Frauen und Männer gewählt werden, die führen wollen und können. Gibt es in Zukunft mehr Magistraten vom Schlage Bersets, die diesem das Wasser reichen können, ist allen gedient. Ausser vielleicht Berset selber.