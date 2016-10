«Studieren ist riskanter geworden»

Wenn der Staat Geld für Bildung ausgibt, wird das gerne als Investition bezeichnet. Zuletzt tat dies Bildungsminister Johann Schneider-Ammann in der Debatte um das Bildungsbudget im nationalen Parlament. Eine Investition bedeutet, dass die späteren Einnahmen die Ausgaben übertreffen. Stimmt das auch?

Bildungsökonom Stefan Wolter, Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), bejaht diese Frage. Allerdings könne die Rendite für den Staat relativ rasch kippen, gibt er zu bedenken. Dann nämlich, wenn Studienabgänger nur kurze Zeit oder bloss Teilzeit arbeiteten.

Männer «rentieren» für den Staat mehr als Frauen

Die Auswirkungen illustrieren etwa die neusten Zahlen der OECD in deren kürzlich veröffentlichten Bildungsbericht. Bei Frauen fällt die Rendite durchschnittlich geringer aus als bei Männern (siehe Grafik). Wolter mahnt bei solchen Betrachtungen zur Vorsicht. Bei der OECD werde zu stark verallgemeinert.

Zur Absicht des ETH-Rats, ab Herbst 2018 Studierende stärker an den Kosten der Ausbildung zu beteiligen, gibt er zu bedenken: «Aus unseren Untersuchungen wissen wir, dass die höhere Bildung heute wegen der stärkeren Lohnschere im Erwerbsleben für die Studierenden riskanter wurde.» Längst nicht alle würden später einen adäquaten, gut bezahlten Job finden.

Rendite für den Staat

Müssten Studierende nun deutlich höhere Gebühren bezahlen, würden sie sich ein Studium zweimal überlegen. Dies mache nur auf den ersten Blick Sinn. Es sei nämlich keineswegs sicher, dass die «Richtigen» auf ein Studium verzichteten. Ökonomisch betrachtet – die Rendite ist im Schnitt bekanntlich positiv — seien weniger Studierende darum mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verlustgeschäft für den Staat. Üblicherweise fällt die Rendite im Bildungsbereich in Form von Steuern an, die dank höheren Einkommen üppiger fliessen.

Die Chancengleichheit nimmt Schaden

Die voraussichtlich moderate ­Erhöhung der Gebühren findet Wolter zwar vertretbar, das Drehen an der Gebührenschraube ist für ihn aber auch aus gesellschaftlicher Sicht heikel. Dies könne dazu führen, dass nicht mehr die Talentiertesten studierten, sondern jene, die es sich leisten können.

In diese Richtung würden die Erfahrungen weisen, die Grossbritannien in den vergangenen Jahren gemacht habe. Hochschulen auf der Insel hoben die Studiengebühren in jüngster Zeit massiv auf heute bis zu 30'000 Franken pro Jahr an.

«Solange die Rechnung positiv ausfällt, ist ein für die Bildung ausgege­bener Franken gut investiertes Geld.»Bildungsökonom Stefan Wolter

An der ETH Zürich zum Vergleich belaufen sich die Studiengebühren auf 1160 Franken pro Jahr – inklusive obligatorischer Beiträge auf knapp 1300 Franken. Den kürzlich in dieser Zeitung ­gemachten Einwand des Avenir-Suisse-Bildungsexperten Patrik Schellenbauer, dass der Staat so auch Studierende unterstütze, die es nicht nötig hätten, lässt Wolter nicht gelten.

Er argumentiert wie Schellenbauer ökonomisch: «Solange die Rechnung für den Staat am Ende positiv ausfällt, ist ein für die Bildung ausgegebener Franken gut investiertes Geld, egal für wen.»

Wer wenig arbeitet, soll zurückzahlen

Wolter ist aus all diesen Gründen eigentlich gegen höhere Studiengebühren. Wenn schon, dann müsse das Problem gezielt bei ­jenen Akademikern oder Fachhochschulabsolventen angegangen werden, die etwa aus Work-Life-Balance-Überlegungen nur Teilzeit arbeiteten. Denn da gehe die Rechnung für den Staat bald einmal nicht mehr auf.

Dann – Mutterschaft und ungewollte Arbeitslosigkeit ausgenommen – sollte der Staat die Kosten zurückfordern können, findet Wolter. Im Falle eines naturwissenschaftlichen Studiums würden sich diese auf bis zu 30 000 Franken pro Jahr belaufen. Gemäss einer repräsentativen Umfrage, welche die SKBF Anfang Jahr durchgeführt hatte, würde die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer eine solche Lösung begrüssen.

Damit, wirbt Bildungsökonom Wolter, würden gleich zwei Probleme angegangen: Erstens optimiere der Staat seine Investitionen in den Bildungsbereich, und zweitens verringere dies den Mangel an Fachkräften.

(Berner Zeitung)