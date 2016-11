Ständerat will den Hotels helfen

Wie gut einem eine Reise in Erinnerung bleibt, hängt von vielen Faktoren ab. Mal ist es das schöne Wetter, mal das gute Essen, mal die Freundlichkeit des Gastgebers. Was einen Aufenthalt aber in jedem Fall trübt, ist die falsche Hotelwahl. Dies zu vermeiden, war früher gar nicht mal so einfach. Man folgte dem Tipp im Reiseführer, rief beim Hotel an und verliess sich darauf, dass die Person auf der anderen Seite der Leitung den Sprachbarrieren zum Trotz möglichst alles verstand.

Mit dem Internet geht das heute alles viel einfacher. Sucht man auf Google nach einer Übernachtungsmöglichkeit, listen einem mehrere Buchungsplattformen Hunderte bebilderte Angebote auf, geordnet nach Preis, Serviceleistung und Gästebewertung. Vermag ein Hotel zu überzeugen, ist das Zimmer nur ein paar Klicks später gebucht.

17 Prozent an Buchungssite

Was für Gäste einen zeit- und nervensparenden Service bedeutet, hat für viele Hotels jedoch einen bitteren Beigeschmack. Zwar profitieren sie davon, dass die Onlinebuchungsplattformen auf ihr Angebot aufmerksam ­machen und ihnen so letztlich mehr Reservationen bescheren. Der Segen ist für die Hotels aber gleichzeitig ein Fluch.

Der Grund: Der Service ist für die Hotels nicht gratis. Bucht ein Gast etwa über die grösste Onlineplattform Booking.com ein Zimmer, fliessen 12 bis 17 Prozent Kommission an die Buchungs­site. Dafür, dass es überhaupt aufgelistet wird, verpflichtet sich das Hotel zudem vertraglich, dass es auf der eigenen Website keine tieferen Preise anbietet als auf der Buchungsplattform.

Von diesem «Knebelvertrag» sollen die Schweizer Hotels nun befreit werden. Dies fordert eine Motion des Solothurner CVP-Ständerats Pirmin Bischof. Gestern nahm der von zwanzig Ständeräten mitunterzeichnete Vorstoss die erste Hürde: Die kleine Kammer überwies die Motion zur Vorprüfung an die zuständige Kommission, wo noch gewisse Fragen geklärt werden sollen.

Den Hoteliers passt dieser Umweg nicht. Man sei «enttäuscht», schreibt Hotelleriesuisse in einer Mitteilung. Aufgrund der Marktdominanz der Buchungsplattformen seien die Hotels faktisch gezwungen, die Distributionskanäle zu nutzen. Mit dem Verbot, auf der hoteleigenen Website ein günstigeres Angebot anzupreisen, werde «die unternehmerische Freiheit zudem massiv behindert». Der Verband fordert, dass der «Knebelvertrag» verboten wird, und will die Motion weiter unterstützen.

Klausel gegen Trittbrettfahrer

Tatsächlich scheinen die Schweizer Hotels relativ stark von den Onlinebuchungsportalen abhängig zu sein. «Wir haben fast neun von zehn Hotels unter Vertrag», sagte Peter Verhoeven, Europa-Chef der grossen Onlinebuchungsplattform Booking.com, kürzlich in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Den ­vermeintlichen «Knebelvertrag» verteidigt der Holländer vehement: «Wenn wir diese Absicherung nicht hätten, würde der Kunde das Hotel zwar über ­Booking finden, aber auf der Website des Hotels direkt günstiger buchen.

Damit hätte Booking die Marketingkosten gezahlt, und das Hotel könnte gratis Trittbrett fahren.» Verhoeven findet die Unzufriedenheit der Hoteliers nicht gerechtfertigt. Viele seien sich nicht bewusst, welche Dienste Booking effektiv für sie leiste, ohne etwas dafür zu verrechnen. «Wir übersetzen etwa die Hotelbeschreibung gratis in 43 Sprachen, zudem stehen Hotels auf einer telefonischen Hotline Berater zur Verfügung, wenn es mit fremdsprachigen Gästen Verständnisprobleme gibt.»

Strengere Regeln im Ausland

Ob gerechtfertigt oder nicht: Mit ihren Bestimmungen sind die mächtigen Buchungsplattformen zuletzt immer mehr in Kritik geraten. Im Herbst 2015 hat ihnen die Wettbewerbskommission (Weko) eine Klausel verboten, welche die Hoteliers bis ­dahin zwang, allen Onlineplattformen den gleichen Preis zu garantieren. Ein Verbot der Klausel, die den Hotels vorschreibt, auf der eigenen Website keine tieferen Preise anzubieten, fand die Weko hingegen nicht nötig.

Deshalb soll die Klausel nun auf politischer Ebene bekämpft werden. Dass dies möglich ist, haben Beispiele aus dem Ausland gezeigt. So hat etwa in Frankreich, Italien, Österreich oder Deutschland der Staat interveniert und die «Knebelverträge» verboten.

Weiteren Gegenwind bekommen die grossen Buchungsplattformen zudem von der neu geschaffenen Site Swisshotels.com. Mit besseren Bedingungen für Hoteliers will sie den Giganten Paroli bieten. Wirklich gelungen ist ihr das bisher kaum. Bleibt der kleine Trost für die Hoteliers, dass das Internet dann doch noch nicht ganz alles übernommen hat: Immerhin 50 Prozent der Buchungen werden nach wie vor direkt beim Hotel gemacht.

(Berner Zeitung)