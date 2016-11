Ständerat baut Bauern eine Brücke

«Der Gegenvorschlag erfüllt unsere Anliegen zu 80 Prozent»

Innert dreier Monate sammelte der Schweizer Bauernverband (SBV) im Frühjahr 2014 mehr als genug Unterschriften für seine Initiative für Ernährungssicherheit. Am 8. Juli 2014 reichte er sie mit über 147'000 gültigen Unterschriften ein, das war Rekord. Gegner werfen dem SBV vor, er wolle damit die Agrarpolitik 2014 bis 2017, die er im Parlament mitgetragen hatte, zurückdrehen. Diese knüpft Direktzahlungen vermehrt an ökologische, gemeinwirtschaftliche Leistungen und löst den Anreiz zu möglichst vielen Nutztieren ab. Der Gegenvorschlag des Ständerats schliesst explizit an die Logik dieser Agrarpolitik an. Dennoch ist der SBV-Direktor und FDP-Nationalrat Jacques Bourgeois (FR) zufrieden: «Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Gegenvorschlag erfüllt 80 Prozent der Forderungen unser Initiative.» Fragezeichen macht Bourgeois noch beim adminis­trativen Aufwand und bei der ­Investitionssicherheit. Sollte der Gegenvorschlag auch im Nationalrat so gutgeheissen werden, sei aber ein Rückzug der SBV-Initiative «wahrscheinlich», sagte er gestern. Den Grenzschutz, der die teurere Inlandproduktion vor Billigimporten schützt, sieht er auch mit dem Gegenvorschlag gesichert. Denn in diesem sei die Inlandproduktion «als bedeutender Pfeiler» vorgesehen. cab