Ständeräte erliegen der telegenen Versuchung

Der Hohn macht es sich frühmorgens gemütlich in Peter Föhns Gesicht. Ein spöttisches Grinsen, hochgezogene Augenbrauen, ungläubiger Blick und immer wieder der Ansatz eines Kopfschüttelns. Alles, was der Schwyzer SVP-Standesherr von seinen Kollegen im Ratssaal hört, klingt für ihn nach faulen Ausreden.

Nach Ausflüchten, die rechtfertigen sollen, warum auch der Ständerat nichts von einer strikten Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative wissen will. Nichts von Höchstzahlen, Kontingenten, echtem Inländervorrang.

Föhn kennt das ja schon aus der vorberatenden Kommission. Aber fassen kann er es immer noch nicht. Als er nach gut 40 Minuten Debatte selbst das Wort ergreift, weiss Föhn längst, dass er auf verlorenem Posten steht. Trotzdem gibt er alles.

Ob aus Pflichtgefühl gegenüber seiner Partei, aus tiefer Überzeugung oder bloss weil das Schweizer Fernsehen die Debatte live überträgt, ist nicht zweifelsfrei auszumachen. Doch Föhn steigert sich, je länger er spricht – und das tut er eine geschlagene halbe Stunde lang ohne Punkt und Komma.

Die Globalisierung kann nicht so weitergetrieben werden. Denn die Glocken der Heimat läuten immer stärker.SVP-Ständerat Peter Föhn

Seine Gestik wird wilder, die Stimme lauter. «Föhn steht ganz klar auf der Seite jener, welche die Verfassung umsetzen wollen», sagt Föhn dabei etwa über Föhn, als stünde er neben sich. Er holt aus, schweift ab, redet sich von einer Gefühlswallung in die nächste, ist nach eigenem Bekunden erst traurig, dann verärgert, schliesslich entsetzt.

Er appelliert, beschwört, warnt.«So etwas hat es noch nie gegeben, dass wir den Verfassungsauftrag nicht umsetzen.» Das Volk merke, wenn man es für dumm verkaufe – und es werde das nicht akzeptieren. Föhn hat wohl recht. Aber es nützt ihm nichts.

Deutlich besser stehen die Chancen von Philipp Müller. Vielleicht zeigt sich der Aargauer FDP-Ständerat deshalb so ostentativ gut gelaunt, schon bevor er die Debatte eröffnet. Wortreich und wie stets alles mit Zahlen unterfütternd verteidigt Müller dabei sein Konzept des Inländervorrangs mit Stellenmelde-, Interview- und Begründungspflicht.

Kritik verbittet er sich, den Vorwurf eines drohenden Bürokratiemonsters weist er als «Totschlagargument» zurück. In der kleinen Kammer dürfte sein mit der SP ausgeheckter Vorschlag mehrheitsfähig sein. Offenkundig stört sich im Rat niemand gross daran, dass der Freisinnige mit der gleichen Vehemenz schon völlig konträre Lösungen verfochten hat – von der strikten Umsetzung bis hin zur Schutzklausel.

Das Konzept ist kein Schrotschuss, sondern es zielt genau.FDP-Ständerat Philipp Müller

Manchmal ist man versucht, Müller einen Zweifränkler hinzuwerfen, weil er wie einer dieser Strassenakrobaten in rascher Folge die abenteuerlichsten Verrenkungen schafft, ohne bleibenden Schaden zu nehmen.

Immer für eine Pirouette gut ist eigentlich auch Pirmin Bischof. Doch diesmal bleibt der Solothurner CVP-Ständerat ganz auf Parteikurs – selbst wenn dieser direkt ins politische Niemandsland führt. Unter Ausreizung von Zeit- und Geduldsgrenzen versucht sich Bischof krampfhaft als Müllers Gegenspieler zu inszenieren – indem er die CVP-Idee, dass die Schweiz notfalls auch gegen den Willen der EU Massnahmen ergreifen können soll, als goldenen Mittelweg verkauft.

Nach diesen drei Rednern ist das Wichtigste mehrfach gesagt. Doch wenn die TV-Kameras surren, will sich keiner lumpen lassen. Also geht es munter weiter mit rhetorisch mal mehr, mal weniger gelungenen Voten. Redner reiht sich an Redner, ohne dass sich inhaltlich Neues ergibt. Nach drei Stunden ist Schluss. Vorläufig. Die Fortsetzung folgt heute – und dann endlich auch eine Entscheidung. (Berner Zeitung)