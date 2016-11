Sommarugas Frauenquote droht der Absturz

Als Justizministerin Simonetta Sommaruga die Vernehmlassungsvorlage präsentierte, gab es im bürgerlichen Lager einen Aufschrei: Die gesetzlichen Vorgaben zu einer Frauenquote in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen kamen im wirtschaftliberalen Lager gar nicht gut an.

Dass der Staat in die Personalpolitik privater Unternehmen eingreift, ist für schweizerische Verhältnisse tatsächlich ein ungewöhnlicher Schritt.

Auch die Umsetzung der Ab­zockerinitiative, die zusätzliche Verschärfungen vorsah, goutierten viele nicht. Entsprechend wurde die Vorlage in der Vernehmlassung zerzaust.

Bei der Abzockerinitiative beschloss der Bundesrat deshalb vor einem Jahr verschiedene Anpassungen, an der Frauenquote hielt er trotz Widerstand fest. Das Ganze goss er in eine Gesetzesbotschaft zuhanden des Parlaments, die er am Mittwoch vorlegte.

Kaum Chancen im Parlament

Das Festhalten an der Frauenquote mag eine symbolische Wirkung haben und ein wenig zu einem Umdenken in Führungsetagen beitragen. Doch politisch grenzt es an Starrsinn.

Denn eine klare bürgerliche Mehrheit hat in der Vernehmlassung signalisiert, dass sie das Vorhaben ablehnt. Selbst wenn bürgerliche Frauen für dieses Anliegen von der Parteilinie abwichen, wäre eine Zustimmung im Parlament eine Überraschung.

Dabei scheint die Frauenquote auf den ersten Blick nicht einmal besonders einschneidend zu sein. Sie sieht vor, dass der Frauenanteil bei den rund 250 grössten börsenkotierten Unternehmen im Verwaltungsrat auf 30 Prozent und in der Geschäftsleitung auf 20 Prozent erhöht wird.

Eine Übergangsfrist von fünf Jahren beim Verwaltungsrat und zehn Jahren bei der Geschäftsleitung soll die Umsetzung erleichtern. Und vor allem würden keine gravierenden Sanktionen drohen: Wird die Vorgabe nicht erfüllt, müsste das Unternehmen lediglich die Gründe für das Nichterreichen erläutern und darlegen, wie es in Zukunft auf die Zielvorgabe hinarbeitet.

In der Praxis dürfte allerdings schon eine solche Vorgabe zu Änderungen führen. Denn unter anderem steht die Reputation auf dem Spiel: Firmen mit sehr tiefem Frauenanteil in den Führungsgremien dürften für talentierte Frauen weniger attraktiv sein.

Umstrittene Minder-Initiative

Weiterhin umkämpft bleibt die Abzockerinitiative des Schaffhauser Unternehmers und Ständerats Thomas Minder, welcher in der SVP-Fraktion politisiert. Der Umsetzung ging ein jahrelanges Ringen im Parlament voraus.

Weil die Initiative rasch umgesetzt werden musste und noch kein Gesetz vorlag, griff der Bundesrat zu einer temporären Lösung auf Verordnungsstufe. Mit der jetzigen Botschaft liefert die Landesregierung die gesetzliche Grundlage nach.

Ein umstrittener Punkt war beispielsweise, ob die Aktionäre im Voraus oder im Nachhinein über die Boni von Topmanagern abstimmen sollen. Die härtere Variante wäre die Abstimmung im Nachhinein, wenn die Geschäftsergebnisse bekannt sind.

Für Unternehmen würde es jedoch schwieriger, Manager einzustellen, wenn die Entschädigung erst nachträglich festgelegt werden könnte.

Die Lösung in der jetzigen Vorlage sieht vor, dass eine vorgängige Abstimmung nachträglich durch eine Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht ergänzt werden muss.

CVP für Nichteintreten

Mit der Gesetzesbotschaft wird die Abzockerinitiative im Parlament erneut auf Widerstand stossen. «Sie ist jetzt nicht nötig, weil sie ohne Not grosse Verunsicherung schafft», sagt CVP-Ständerat Pirmin Bischof (SO). Die aktuelle Lösung auf Verordnungsstufe reiche aus.

Zudem gebe es zum Beispiel mit der Initiative gegen Masseneinwanderung genügend weitere Baustellen. Die CVP, die vor allem im Ständerat massgeblichen Einfluss hat, will deshalb gar nicht erst auf die Vorlage eintreten. Ob andere Parteien dem Beispiel folgen werden, ist noch offen. (Berner Zeitung)