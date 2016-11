Schweizer vertrauen auf Bilaterale

Die überraschendste Erkenntnis aus dem Sorgenbarometer 2016 der Credit Suisse ist eine politische: Für 67 Prozent der befragten Stimmberechtigten hat die Fortsetzung der bilateralen Verträge erste Priorität im Ver­hältnis mit der Europäischen Union.

Nimmt man die 14 Prozent dazu, für welche die Bilateralen zweite Priorität haben, kommt man sogar auf 81 Prozent der Befragten, welche die Verträge beibehalten wollen. Für eine schnelle Kün­digung sind dagegen lediglich 12 Prozent, wie das gestern ver­öffentlichte Sorgenbarometer zeigt.

Damit scheint sich im Gerangel um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative bei vielen Bürgern Pragmatismus breitzumachen. Das heisst, die Sympathie für die Bilateralen nimmt zu, während eine weitere Annäherung an die EU weniger verlockend erscheint.

Klares Nein zu EU-Beitritt

Diese Tendenz zeigt sich vor allem im Vergleich zum Sorgenbarometer 2015. Damals fanden lediglich 47 Prozent, die Bilateralen hätten für sie erste Priorität. Das sind satte 20 Prozentpunkte weniger als heute. Gleichzeitig sprachen sich 18 Prozent für einen EWR-Beitritt als oberstes Ziel aus.

Dieses Jahr sind es nur noch 12 Prozent. Auch ein EU-Beitritt trifft auf weniger Gegenliebe. Während im vergangenen Jahr 8 Prozent dem Beitritt ­Vorrang einräumten, sind es heuer mit 2 Prozent nur noch sehr wenige.

Als Folge davon beurteilen die Stimmberechtigten die Aussenpolitik des Bundesrats dieses Jahr mehrheitlich positiv. 69 Prozent sagen, sie seien mit der Leistung der Landesregierung sehr oder eher zufrieden.

Klicken Sie auf die Grafik, um diese zu vergrössern.

Mehr verschiedene Sorgen

Auch im Zehnjahresvergleich stellt man Überraschendes fest. So hat in der aktuellen Umfrage die Angst vor Arbeitslosigkeit deutlich abgenommen. 2007 ­gaben noch 57 Prozent die Arbeitslosigkeit als eine ihrer fünf grössten Sorgen an. Dieses Jahr dagegen nennen sie lediglich 45 Prozent. Sie bleibt aber dennoch die grösste Befürchtung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

René Buholzer, Leiter Politik und Nachhaltigkeit bei der CS, erklärt diesen scheinbaren Widerspruch folgendermassen: «Früher gab es zwei bis drei Hauptsorgen, die vom grössten Teil der Befragten genannt wurden. Heute haben diese an Zuspruch verloren, dafür sind viele kleine Sorgen dazugekommen.»

Hauptsorge Nummer zwei sind Fragen rund um Ausländerinnen und Ausländer (36 Prozent). Die Bedenken sind in etwa gleich gross wie 2007, wobei sie letztes Jahr mit 43 Prozent einen Höhepunkt erreicht hatten.

Erneut auf Platz drei liegt wie in den vergangenen Jahren die Altersvorsorge. Mit 28 Prozent wird sie allerdings gegenüber 2007, als 45 Prozent sie als Hauptherausforderung bezeichneten, eindeutig seltener erwähnt.

Bei der Frage nach dem dringendsten Problem der Schweiz und den künftigen Problemen steht die AHV aber dieses Jahr an erster Stelle. In den Vorjahren galt jeweils die Arbeits­losigkeit als besonders akut.

Wenig Angst vor Terrorismus

Relativ wenig Angst haben die Befragten vor Terrorismus. Lediglich 14 Prozent sind der Ansicht, Terrorismus und Extremismus seien eine der fünf relevantesten Schwierigkeiten des Landes.

«Der vergleichsweise geringe Wert dürfte damit zu begründen sein, dass man sich in der Schweiz prinzipiell sicher fühlt, während man Terrorismus und Extre­mismus tendenziell eher als ­Probleme anderer Länder sieht», schreiben die Studienautoren ­dazu.

Die meisten Befragten haben zudem Vertrauen in die Schweizer Institutionen. An der Spitze der Skala stehen traditions­gemäss das Bundesgericht und die Polizei.

Das Credit-Suisse-Sorgenbarometer wird seit 40 Jahren jährlich erhoben. Im Auftrag der Grossbank führte das Forschungsinstitut GFS Bern im Juli dieses Jahres eine repräsentative Umfrage unter 1010 Stimmberechtigten in allen Landesteilen durch. (Berner Zeitung)