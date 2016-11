Schweizer Sprengmethode wird zum Exportschlager

Es ist kein alltäglicher Auftrag, den der Pilot von Air-Glaciers und die Böniger Metallbauer Bernhard Seiler und Robert Fuhrer kürzlich erhielten: Auf einem verschneiten Felsvorsprung am Fuss der Eigernordwand auf 2400 Metern über Meer sollen sie in extrem steilem Gelände einen Lawinensprengmast montieren. Dieser besteht aus zwei je 800 Kilogramm schweren Metallröhren.

Der Helipilot muss in der Luft schwebend Massarbeit leisten, damit das am Seil hängende untere Mastelement auf die 32 Millimeter dicken Schrauben platziert werden kann. Danach fliegt er ins Tal, um das obere Element zu holen. Dieses auf das untere Element zu schrauben, ist noch wesentlich schwieriger. Nach einer Stunde ist der 8 Meter lange Lawinensprengmast ins­talliert. 300 Meter südwestlich steht ein zweiter Sprengmast, der seit Jahren zuverlässig funktioniert.

Sprengen per App

Damit lassen sich Lawinen künstlich auslösen, bevor sie zu einer Gefahr werden. Denn hangabwärts quert die Wengernalpbahn den Lawinenhang. Der installierte Sprengmast verfügt über ein Magazin mit 12 Sprengladungen à 5 Kilogramm. Gesteuert wird die Anlage aus sicherer Entfernung mit einer Internetapplikation.

Nach dem entsprechenden Befehl fällt eine Spreng­ladung aus dem Magazin. Eine Schnur sorgt dafür, dass sie über der Schneedecke explodiert und so die grösste Wirkung entfaltet.

Im geschilderten Fall waren es ausnahmsweise touristische Gründe, die für einen Lawinensprengmast und gegen weitere Tunnels und Lawinengalerien sprachen. Denn die Touristen sollen während der Fahrt mit der Zahnradbahn von Grindelwald auf die Kleine Scheidegg die ­monumentale Eigernordwand bestaunen können.

In der Regel sind es aber Kostengründe, die den Ausschlag ­geben. In Zeiten von knapperen Budgets wird nach Alternativen zu teuren Bauten wie Tunneln oder Lawinenverbauungen gesucht. «Mit Lawinensprengmasten lässt sich zum gleichen Preis ein viel grösseres Gebiet schützen», sagt Samuel Wyssen, Chef von Wyssen Avalanche Control. Tunnel sind zwar noch etwas ­sicherer. Der zusätzliche Sicherheitsgewinn ist aber oft zu klein dafür, die hohen Mehrausgaben zu rechtfertigen.

Schweizer Exportschlager

Damit ist auch gesagt, dass Lawinensprengmasten längst nicht nur in Skigebieten zum Einsatz kommen. Immer öfter dienen sie dem Schutz von Verkehrswegen. In der Schweiz werden zum Beispiel Strassenabschnitte nach Zermatt, St. Moritz und Samnaun so geschützt. Wyssen ortet vor ­allem international grosses Potenzial für diese Methode.

Das Unternehmen ist in Österreich, Norwegen sowie Kanada vertreten, wo etwa Teile des Trans Canada Highway in der Provinz British Columbia gesichert werden. In Chile erhofft man sich Auf­träge von Minenbetreibern. Der Exportanteil steigt laufend: In diesem Jahr soll er erstmals 75 Prozent überschreiten.

Angefangen hat alles im Jahr 1974, als die auf Transportseilbahnen spezialisierte Firma Wyssen auf dem Weissfluhjoch eine der weltweit ersten Sprengseilbahnen zur künstlichen Lawinenauslösung installierte. Bis in die 1990er-Jahre hatte Wyssen kaum Konkurrenz. Doch dann ­eroberte das französische Unternehmen T. A. S. mit seinen Gazex-Anlagen die Skigebiete.

Dabei wird ein Propan-Sauerstoff-Gemisch zur Explosion gebracht. Die Druckwelle wird über ein Gasrohr in den Lawinenhang geleitet. T. A. S. ist heute mit über 2000 installierten Anlagen der weltweit grösste Hersteller von Systemen zur künstlichen Lawinenauslösung. Die Verwendung von Gas hat den Vorteil, dass viel weniger Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Insbesondere in Frankreich und in Italien sind die Hürden für Sprengstoff sehr hoch.

Sprengmasten im Vorteil

In vielen anderen Ländern ist die Zulassung zwar aufwendig, aber machbar. Dort hat die Schweizer Konkurrenz gegenüber T. A. S. viel Boden gutgemacht. So ist Wyssen Avalanche Control binnen weniger Jahre in der Schweiz und Österreich zur Nummer eins aufgestiegen. Die ersten selbst entwickelten Anlagen wurden im Jahr 2000 auf dem Schilthorn und der Engstligenalp installiert.

Inzwischen stehen rund 350 Lawinensprengmasten im Einsatz. Diese haben laut Wyssen meh­rere Vorteile. Nicht nur sind keine Gaszuleitungen und -tanks nötig. Der Wirkungsbereich von Sprengstoff ist mit bis zu 260 Metern auch deutlich grösser als ­jener von Gas. Zudem seien die Masten für wildes, unwegsames Gelände geeignet.

Denn dank einer Spezialvorrichtung könne der ganze Magazinkasten per Helikopter vom Mast abgehoben und zum Nachfüllen ins Tal gebracht werden, sagt Wyssen. Der Listenpreis für einen La­winensprengmast beträgt gut 100'000 Franken. Eine einzelne Sprengung kostet 125 Franken.

Heute kommt der schärfste Konkurrent von Wyssen nicht mehr aus Frankreich, sondern aus dem Glarnerland: Die Firma Inauen-Schätti produziert in Schwanden neben Seilbahnen und Spezialaufzügen wie für den Berner Bärenpark auch Systeme zur Lawinenauslösung mit Sprengstoff.

Eine Besonderheit des Lawinenmasts von Inauen-Schätti ist, dass Sprengladungen bei Bedarf bis zu 150 Meter weit in ein Couloir geschossen werden können. Allerdings müssen die Magazine von Hand wieder mit Sprengstoff aufgefüllt werden. Der Listenpreis des Sprengmasts beträgt rund 90'000 Franken. Eine einzelne Sprengung kostet 60 Franken.

Inauen-Schätti begann 2003 mit der Produktion von Lawinenauslösesystemen in der Schweiz, nachdem die Firma entsprechende Patente hatte erwerben können. Inzwischen sind rund 360 Systeme installiert. CEO Michael Hanimann rechnet mit weiterem Wachstum. In Schwanden wurde daher in diesem Jahr eine neue Fertigungslinie in Betrieb genommen.

Gegen Hacker geschützt

Auch die Sprengmasten von ­Inauen-Schätti können bequem und aus sicherer Entfernung via Handy oder Tablet bedient werden. Das birgt freilich die Gefahr, dass Hacker einen Sprengmast unter ihre Kontrolle bringen könnten. Das Steuerungssystem ist deshalb laut Hanimann gut ­gesichert. Man könne das Sicherheitsniveau durchaus mit dem Zugang zu modernem E-Banking vergleichen.

Auch das Glarner Unternehmen ist stark exportorientiert und liefert in europäische Länder, in die USA und nach Kanada. Am Trans Canada Highway dürften die Lawinensprengmasten von Inauen-Schätti und Wyssen Avalanche Control sogar am nächsten beieinanderstehen. Beide Firmen haben am Rogers Pass eine Projektausschreibung gewonnen.

(Berner Zeitung)