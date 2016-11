Schweiz öffnet Grenze für Nicht-EU-Ausländer

Als Reaktion auf die Masseneinwanderungsinitiative hatte der Bundesrat die Kontingente für Erwerbstätige aus Drittstaaten Ab 2015 kürzte der Bundesrat die Drittstaaten-Kontingente. Ab 2017 wird das Kontingent auf Wunsch der Wirtschaft wieder aufgestockt.

Das hat der Bundesrat schon im Oktober angekündigt. Am Mittwoch beschloss er nun definitiv, die Höchstzahlen für gut qualifizierte Arbeitskräfte aus Ländern ausserhalb der EU/EFTA um insgesamt 1000 zu erhöhen.

Damit stehen nächstes Jahr 3000 Aufenthaltsbewilligungen (B) und 4500 Kurzaufenthaltsbewilligungen (L) zur Verfügung. In den letzten Jahren waren es in beiden Kategorien je 500 weniger gewesen. Weitere 1000 Bewilligungen stehen 2017 als Reserve zur Verfügung. Damit will der Bundesrat flexibel auf die Bedürfnisse der Kantone reagieren können.

Höchstzahlen im Oktober fast ausgeschöpft

Der Ruf nach einer Erhöhung der Kontingente war aus einzelnen Kantonen und Wirtschaftszweigen gekommen. Im Oktober waren die Höchstzahlen schon fast ausgeschöpft gewesen. Es waren lediglich noch 1000 Bewilligungen vorrätig.

Bürgerinnen und Bürger von Ländern ausserhalb der EU/EFTA profitieren nicht vom freien Personenverkehr. Wollen Unternehmen eine Arbeitskraft beispielsweise in den USA rekrutieren, müssen sie um eine der zahlenmässig begrenzten Bewilligungen ersuchen.

Die Masseneinwanderungsinitiative verlangt, Höchstzahlen für alle ausländischen Arbeitskräfte einzuführen, also auch für jene aus der EU/EFTA. Im Parlament zeichnet sich aber eine Umsetzung der Initiative ohne Höchstzahlen ab.

Mehr Kontrollen bei flankierenden Massnahmen

Der Bundesrat will den Vollzug der flankierenden Massnahmen weiter verschärfen. Unter anderem soll die Zahl der Kontrollen um 30 Prozent erhöht werden, auf 35'000 pro Jahr.

Die Regierung hat das Wirtschaftsdepartement (WBF) am Mittwoch beauftragt, bis Ende Februar 2017 eine entsprechende Änderung der Entsendeverordnung vorzubereiten und in die Vernehmlassung zu geben. Mit einer Erhöhung soll eine ausreichende Kontrolldichte sichergestellt werden, schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in einer Mitteilung.

Neben der Verordnungsänderung hat der Bundesrat am Mittwoch neun Massnahmen beschlossen, um die Qualität und die Wirksamkeit von Kontrollen zu erhöhen. Er folgt damit den Empfehlungen einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Sozialpartner, der Kantone und des Bundes. (rub/sda)