SVP-Freysinger engagiert «Überlebens-Experten»

Der Autor und «Überlebensspezialist» Piero San Giorgio soll als externer Berater an einem Risikobericht für den Kanton Wallis mitwirken, wie SVP-Staatsrat Oskar Freysinger die Personalie in der Walliser Zeitung «Le Nouvelliste» am Donnerstag bestätigte.

Ein weltweiter «Zusammenbruch» sei nicht auszuschliessen, sagte der Walliser Sicherheitsdirektor. Banker, mit denen er rede, fragten sich nicht, ob es zu einer neuen globalen Finanzkrise käme, sondern wann. Er vergleicht das globale Finanzsystem mit einem Schnellball-System. Er sei gewählt worden, um auch für das Schlimmste gerüstet zu sein. Deshalb versuche er, sich so gut wie möglich vorzubereiten.

Allgemeiner Kriegszustand 2025

Da kommt Piero San Giorgio ins Spiel. Der Schweizer mit italienischen Wurzeln geht angesichts globaler Probleme wie «klimatischen Störungen», «ungezügelter Globalisierung» oder «kolossalen Schulden» von einem «massiven globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch» aus. 2025 herrsche ein allgemeiner Kriegszustand.

Mit seinen Büchern und Videos will der Autor aufzeigen, wie man sich auf solche Ereignisse vorbereiten könne. Laut dem «Nouvelliste» spricht er auch regelmässig vor radikalen Gruppierungen. (pat/sda)