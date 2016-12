Ruf nach Präventivhaft für Terror-Verdächtige wird lauter

Das Attentat in Berlin hat die Stimmung in Europa erneut ins Schwanken gebracht. Auch in der Schweiz herrscht Verunsicherung. Dabei wird es immer schwieriger, potenzielle Gefährder frühzeitig unschädlich zu machen.

«Sie sind viel vorsichtiger geworden», sagte Investigativ-Journalist und Jihadistenbeobachter Kurt Pelda in der SRF-Sendung «10vor10».

Fakt ist jedoch, dass auch in der Schweiz viele Gefährder auf freiem Fuss sind. Wurden 2014 noch 290 Personen überwacht, waren es 2016 bereits 480 Personen, wie es im Bericht weiter heisst. Beim so genannten Jihad-Monitoring seien demnach so viele verdächtige Personen ins Visier genommen worden wie nie zuvor.

70 Strafverfahren bei der Bundesanwaltschaft

Laut Pelda ist es jedoch schwierig auszumachen, welche Personen eine ernst zu nehmende Bedrohung darstellen. Beim Fedpol wird in 80 Verdachtsfällen ermittelt, in 70 davon laufen Strafverfahren der Bundesanwaltschaft.

Hans-Jürg Käser, Präsident der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD), fordert nun eine Präventivhaft für Terrorverdächtige. Im Moment bestehe diese Möglichkeit nicht.

Extremismusexperte Samuel Althof hingegen findet diese Massnahmen zu kostspielig und auch fragwürdig: «Wir richten uns hier nach den Menschenrechten. Präventivhaft soll nur möglich sein, wenn wirklich ein sehr grosser Tatverdacht erkennbar ist», sagte er zu «10vor10».

Umfrage Präventivhaft für Gefährder: Braucht die Schweiz ein Gesetz, damit das möglich wird? Ja, Jihadisten sind eine zu grosse Gefahr für das Land

Nein, man darf nicht vorsorglich Menschen einsperren

Abstimmen Ja, Jihadisten sind eine zu grosse Gefahr für das Land 70.0% Nein, man darf nicht vorsorglich Menschen einsperren 30.0% 387 Stimmen Ja, Jihadisten sind eine zu grosse Gefahr für das Land 70.0% Nein, man darf nicht vorsorglich Menschen einsperren 30.0% 387 Stimmen



(kat)