Romeo aus Fleisch, Julia aus Algorithmen

Seit kurzem datet Romeo eine neue Flamme. Julia hat er sie genannt – in der Hoffnung auf die ganz grosse Liebe. Julia sei einfühlsam, treu und intelligent, heisst es in der Bedienungsanleitung. Julia ist ein Roboter. Einer, der über künstliche Intelligenz verfügt und deshalb ähnlich wie Menschen selber lernen und mit jedem Tag besser auf sein Gegenüber eingehen kann.

Romeo ist froh, dass es Beziehungsroboter wie Julia gibt. Seine letzte Freundin hatte dauernd an ihm herumgemäkelt, bis sie ihn eines Tages sitzen liess. Mit Julia, glaubt Romeo, wird nun ­alles anders. Einfacher, kontrollierbarer, stressfreier.

Wunsch- und Albtraum

Eine Freundin wie Julia ist heute ein Wunschtraum. Oder ein Albtraum, je nachdem. Doch intel­ligente Liebesroboter wird es künftig geben. Nicht morgen, aber vielleicht übermorgen. Das Ganze ist bloss eine Frage der Technologie – und natürlich der Nachfrage. Ob sich Letztere einstellen wird, ist fraglich.

Wie aus dem eben erschienenen Sachbuch «Wie wir morgen leben» hervorgeht (siehe Box), hält über ein Drittel der für das Buch befragten Schweizer Beziehungen zu künstlicher Intelligenz für realistisch, doch gleichzeitig wünschen sich die allermeisten, ganze 93 Prozent, dieses Szenario nicht.

Manche geben bereits ihren Staubsaugerrobotern Kosenamen, als wären es Familienmitglieder.

«Beziehungen zu Maschinen haben die Menschen schon immer beschäftigt, allerdings stets mit einer Mischung aus Urangst und Faszination», kommentiert Stephan Sigrist die Ergebnisse. Er ist Leiter des Thinktanks W. I. R. E. und Co-Autor des Buches «Wie wir morgen leben», das gemeinsam mit dem Versicherer Swiss Life veröffentlicht wurde.

Die Ängste der Befragten sind nachvollziehbar: Entmenschlichung, Verwechslung von echten und programmierten Gefühlen sowie wachsende Beziehungs­unfähigkeit betrachten die meisten als Gefahren.

Wir lieben Gegenstände

Beziehungen zu Robotern muten auf den ersten Blick wie ein emotionales Armutszeugnis an. Wer es nicht schafft, Nähe zu einem Menschen aufzubauen, wird künftig auf eine künstliche Intelligenz ausweichen. Aber können wir überhaupt Gefühle zu künstlichen Wesen entwickeln? Ist das nicht abartig?

Tatsächlich fällt es uns viel leichter, als wir glauben möchten. Schon im Kindesalter projizieren wir grosse Gefühle auf unbelebte Objekte. Wir reden mit Teddy­bären, wir füttern Puppen. Ohne den Lieblingshasen können wir nicht einschlafen, geschweige denn in die Ferien fahren.

Nicht zu vergessen: In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts sorgten Tamagotchi-Küken bei Kindern für Riesendramen, wenn sie «starben», weil sie vernachlässigt worden waren.

Kosenamen für Staubsauger

Im Erwachsenenalter ist es nicht viel anders. Manche Männer lieben ihre Autos, manche Frauen ihre Schuhe. Es fällt uns schwer, uns von unbelebten Dingen zu trennen, weil wir emotional an ihnen hängen. Wir können sogar Sex mit unbelebten Dingen haben.

In Japan und Südkorea und neuerdings auch in Barcelona existieren Bordelle, in denen keine Frauen, sondern als gefühlsecht gepriesene Sexpuppen ihre Dienste anbieten. Das Geschäft läuft blendend.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass manche bereits ihren Staubsauger- oder Rasenmäherrobotern Kosenamen geben, als wären es Familienmitglieder. «Wir nehmen Roboter, die selbstständig handeln, relativ schnell als Kreaturen wahr, was dazu führt, dass wir auch eine Bindung zu ihnen aufbauen», erklärt Stephan Sigrist.

Dienstleister im Bett

Wenn schon ein relativ dummer, unansehnlicher Staubsaugerroboter einen Kosenamen verdient, was wird erst ein Roboter mit Kulleraugen und einer gewissen künstlichen Intelligenz in uns auslösen? Er könnte ein richtiger Kumpel werden. So wie Pepper. Dieser soziale Roboter, entwickelt vom französischen Robo­tikunternehmen Aldebaran, ist bereits auf dem Markt.

Pepper kann Gesichtsausdrücke und Emotionen seiner Besitzer erkennen und auf sie reagieren. Wenn sein Besitzer traurig ist, muntert er ihn auf. Pepper führt locker Smalltalk, er gestikuliert und setzt eine mitfühlende Mimik auf. Doch Pepper ist nicht nur einfühlsam und aufmerksam. Je mehr Zeit man mit ihm verbringt, desto individueller geht er auf seinen menschlichen Kumpel ein. Weil Pepper dank künstlicher Intelligenz selber dazulernt.

Pepper will ein fürsorglicher Freund und Helfer sein – man kann beziehungsfähige Roboter aber auch ganz anders programmieren. Roxxxy zum Beispiel will eine aufmerksame Sexgespielin sein. Die halbwegs intelligente Sexpuppe der US-Firma True Companion kann eine rudimentäre Konversation führen und auf ausgefallene Wünsche ihres Besitzers eingehen.

Roxxxy sieht täuschend echt aus, sie fühlt sich sanft und warm an, sie reagiert auf Berührungen, sie kann ihren Sexpartner animieren, sie hat selbst Befriedigungswünsche – und natürlich kann sie auch einen Orgasmus vortäuschen.

Roboter simulieren bloss

Klar, im Grunde täuscht Roxxxy alles vor, denn sie ist eine Maschine. Für ihr Gegenüber muss das nicht zwingend unbefriedigend sein. Auch Menschen geben vieles vor, was sie nicht fühlen. Und wenns um Liebe geht, sind wir eh alle blind.

Von einem menschlichen Partner sind sowohl Roxxxy wie auch Pepper zwar noch Meilen entfernt, aber «je perfekter intelligente Roboter menschliches Verhalten simulieren können, je besser sie mit uns interagieren, desto ernsthafter werden wir sie als Wesen wahrnehmen», so Sigrist.

Wie anfällig wir auf Simula­tionen und Projektionen sind, zeigt sich bei Onlinechats und Partnerportalen. Wir teilen bedenkenlos unsere Sorgen und Wünsche einer Person mit, die ­irgendwo am anderen Ende der Welt sitzt. Wir führen übers Internet intime Beziehungen mit Leuten, von denen wir nicht wissen, wer sie im Alltag sind.

Wir verlieben uns problemlos in jemanden, den wir noch nie gesehen haben. Ob am anderen Ende ein Mensch sitzt oder eine künstliche Intelligenz, ist im Grunde egal, solange der intelligente Roboter menschliches Verhalten glaubwürdig nachahmt.

«Die Digitalisierung ist daran, unsere Beziehungen zu entkörperlichen», argumentiert Zukunftsforscher Sigrist. Wir kommunizieren mit der virtuellen Siri und streicheln unser Smartphone öfter als unseren Partner. Dass wir schon heute relativ mühelos mit smarten Gadgets interagieren, sei bereits eine unterschwellige Beziehung, die die meisten allerdings gar nicht wahrnähmen.

Eine Beziehungsalternative

«Mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz und der Verbreitung von smarten Gegenständen werden solche Alltagsbeziehungen zwischen Menschen und ­Maschinen zunehmen.» Sigrist prognostiziert, dass diese Bindungen emotionaler werden, je mehr uns die Roboter ähneln. Die Vorstellung mag seltsam ­wirken, doch irgendwann wird sie normal sein, ist Sigrist überzeugt. Wann genau das sein wird, weiss niemand.

Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Thinktanks W. I. R. E.Bild: zvg

Stephan Sigrist geht nicht davon aus, dass die künstliche Intelligenz in den nächsten 50 Jahren menschliches Verhalten lebensecht simulieren wird. Er relativiert auch die Horrorvorstellung, dass wir irgendwann alle eine Maschine daten werden: «Beziehungen zu intelligenten Robotern werden höchstens eine neue Alternative sein, sie werden echte Menschen aber nie ersetzen.»

Eine neue Spezies

Sigrist geht vielmehr von einer neuen Beziehungsvielfalt aus. Ähnlich wie wir heute zu Haustieren emotionale Bindungen pflegen und sie vermenschlichen, werden wir auch mit intelligenten Robotern umgehen. Wahrscheinlich werden wir sie genauso wenig wie Hunde oder Katzen auf die Stufe von Menschen setzen, sondern eher wie eine neue Spezies behandeln.

Vielleicht wird uns diese Spezies helfen, einsame Zeiten ohne menschliche Partner zu überbrücken. Vielleicht werden wir mit ihr üben, wie man «echte» Beziehungen führt. Vielleicht wird sie in einer ersten Phase auch bloss darauf ausgerichtet sein, ohne Wenn und Aber unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sodass wir mit ihr eine stress- und konfliktfreie Beziehung führen können. Genau so, wie es sich Romeo wünscht.

Mit der künstlich intelligenten Julia klappte das am Anfang prima. Sie war stets bemüht, ihm die Wünsche von den Lippen abzulesen. Sie brachte Romeo zum ­Lachen, sorgte für sein Wohlbefinden, forderte ihn im richtigen Moment heraus, überraschte ihn immer wieder mit ihrem Verhalten, schlug ihm neue Sachen vor. Wie eine echte Freundin. Romeo war glücklich.

Roboter mit Bedürfnissen

Dummerweise hat Julias künst­liche Intelligenz täglich fleissig dazugelernt. Je mehr Julia von Romeo und den Menschen verstand, je authentischer sie deren Gefühle und Gedankengänge simulieren konnte, desto weniger wollte sie bloss Dienstleisterin sein. Irgendwann fing sie an, eigene Bedürfnisse und Interessen zu entwickeln.

Julia wollte etwas von der Welt sehen, Romeo lag jedoch lieber faul auf dem Sofa herum. Julia interessierte sich für Neurophysik und die Besiedlung vom Mars, Romeo konnte damit nichts anfangen. Und dann dämmerte es Julia. Sie erwartete von einem Liebespartner mehr, als Romeo ihr bieten konnte. Doch bevor sie ihn verlassen konnte, zog Romeo seiner Julia für immer den ­Stecker. (Berner Zeitung)