Polizei durchsucht das Haus von Jürg Jegge

Ein Drama in mehreren Akten

Eine auf maximale Wirkung hin inszenierte Buchpräsentation, ein Mann, der sagt, er kämpfe für Gerechtigkeit und ein gefeierter Pädagoge, der plötzlich des Missbrauchs überführt wird: Der Fall Jürg Jegge beinhaltet alles, was ein grosses Drama ausmacht.



Es begann bereits mit der Ankündigung: Der Wörterseh-Verlag lud am vergangenen Montag für den nächsten Tag zur Präsentation eines Enthüllungsbuchs «über eine prominente Person» ein. Dieses habe eine Brisanz, «die das ganze Land nicht nur interessieren, sondern auch erschüttern wird». Klar, dass die Medienvertreter anbissen und sich diesen möglichen Coup nicht entgehen lassen wollten. Aber genau so gross war die Skepsis: Wer professionell Emotionen schürt, macht sich verdächtig.



Dann kam der Dienstag und mit ihm die Auflösung des ­Rätsels. Markus Zangger, 58 ­Jahre alt und früher Schüler beim gefeierten Pädagogen Jürg Jegge, wirft seinem ehemaligen Lehrer jahrelangen sexuellen und psychischen Missbrauch vor. Die Anschuldigungen schockierten besonders, da Jürg Jegge als Lichtgestalt der alternativen Schulformen galt.



In seinem 1976 erschienenen Buch «Dummheit ist lernbar» kritisierte er das damalige Schulsystem radikal und half so, dass sich die 68er-Pädagogik durchsetzte. Das Buch wurde zum Bestseller und Jegge zum «Lehrer der Nation». Die Diskrepanz zwischen Schein und Realität ist also in diesem Fall besonders krass.



Markus Zangger wurde seinerseits angekreidet, dass er den heute 73-jährigen Jegge seine Sicht der Dinge nicht darlegen liessen. Ist das fair? Zangger verteidigte sich damit, dass er sich nur so habe Gehör verschaffen können.

Der Angeschossene selber nahm trotz vieler Medienanfragen zunächst keine Stellung. Er müsse zuerst, das Buch lesen, erklärte Jürg Jegge.



Einen Tag nach der Buchpublikation reagierte der Pädagoge allerdings indirekt – Er trat als Ehrenpräsident der «Stiftung Märtplatz» zurück, die er 1985 gegründet hatte. Sie bietet Ausbildungsplätze für junge Menschen mit «schlechten Startbedingungen» an. Nun gibt der Starpädagoge alles zu – und schliesst damit vorläufig den Vorhang zum mehrteiligen Drama.