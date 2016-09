Parmelin: «Das ist ein neues Drama für das VBS»

«Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass die Schweizer Armee um die Mittagszeit in der Nähe des Hospizes auf dem Gotthardpass einen Super-Puma-Transporthelikopter verloren hat. Beide Piloten sind dabei ums Leben gekommen», erklärte Luftwaffenkommandant Aldo Schellenberg am Mittwochnachmittag vor den Medien in Bern. Der Flughelfer, der den Passagieren beim Ein- und Aussteigen hilft, sei mit Verletzungen, aber ansprechbar in ein Spital überführt worden.

Flotte bleibt am Boden

Schellenberg sprach den Angehörigen der verstorbenen Piloten sein tiefstes Beileid aus. Er sei unendlich traurig, dass die Luftwaffe schon wieder Opfer zu beklagen habe. Am 29. August war ein F/A-18-Pilot im Sustengebiet tödlich verunglückt. Der Helikopterflug habe im Rahmen einer Inspektion der Armee durch vier französische Offiziere stattgefunden, sagte der Luftwaffenchef weiter.

Die Offiziere, die im Auftrag der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in der Schweiz weilten, seien zusammen mit mehreren Schweizer Begleitpersonen kurz vor dem Unglück ausgestiegen. Die französische Botschaft sei sofort über den Vorfall informiert worden. Die 48-stündige Inspektion im Raum Innerschweiz und Südostschweiz sowie Tessin ging am Mittwochabend wie geplant zu ­Ende.

Weil man über keine Anhaltspunkte zu den Absturzursachen verfüge, habe er angeordnet, dass die Super-Puma-Flotte bis auf weiteres am Boden bleibe, sagte Schellenberg. Eine militärgerichtliche Untersuchung des Vorfalls sei eröffnet worden. Zu Augenzeugenberichten, wonach der Helikopter mit einer Stromleitung kollidiert sei, wollte er nicht Stellung nehmen.

Armeechef André Blattmann sagte dagegen bei einem Besuch der Absturzstelle, dass es eine Berührung mit einem Stromkabel gegeben habe. Am frühen Abend traf auch Bundesrat Guy Parmelin, Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), auf der Gotthard-Passhöhe ein. «Das ist ein neues Drama für das VBS», sagte Parmelin. Er sei sehr traurig und in Gedanken bei den Angehörigen. Es gelte nun, die Ergebnisse der Untersuchung abzuwarten.

Es ist der erste Helikopterunfall der Armee seit März 2011, als im Urner Maderanertal eine Maschine vom Typ Cougar abstürzte. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Super Puma, wobei vor allem das Cockpit modernisiert wurde.

Noch 25 Transporthelikopter

Wie Cheffluglehrer Lukas Rechsteiner ausführte, verfügt die Luftwaffe nach dem jüngsten Absturz noch über 25 Transporthelikopter vom Typ Super Puma respektive Cougar. Der erste von insgesamt 15 Super Pumas wurde 1987 in Dienst gestellt. Zwischen 2012 und 2014 führte der bundeseigene Rüstungskonzern Ruag ein Werterhaltungsprogramm durch. Der erste Cougar ist seit 2001 für die Luftwaffe im Einsatz. 10 der total 12 bestellten Maschinen wurden von der Ruag endmontiert. Dort durchlaufen sie derzeit ebenfalls ein Wertsteigerungsprogramm. (Berner Zeitung)