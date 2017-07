ÖV führt Frühbucherrabatt ein

Spitzenreiter bei Ausgaben fürs Schienennetz

Die Schweiz ist nicht nur Europameisterin im Zugfahren, sie lässt sich ihr Schienennetz auch etwas kosten.

2016 gab die Schweiz laut einer Studie pro Einwohner 378 Euro für die Bahninfrastruktur aus, deutlich mehr als andere Länder. Auf dem zweiten Platz der vom deutschen Verband Allianz pro Schiene publizierten Rangliste liegt Österreich. Die beiden Transitländer steckten seit Jahren höhere Summen in ihre Schienennetze als in ihre Strasseninfrastruktur.



Mit Investitionen in Höhe von 198 Euro pro Kopf liegt das Land bereits deutlich hinter der Schweiz zurück. Dahinter folgen Schweden (170 Euro), Grossbritannien (151 Euro), Dänemark (136 Euro) und die Niederlande (133 Euro). Schlusslichter unter den für die Studie ausgewählten Ländern sind Spanien und Frankreich mit 36 Euro beziehungsweise 37 Euro.