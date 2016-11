Nach dem Nein zum Atomausstieg schaut alles auf die FDP

Das Schweizer Stimmvolk will keine radikale Lösung. Mit 54,2 Prozent Nein-Stimmen hat es die Atomausstiegsinitiative der Grünen abgelehnt. Das Nein an der Urne ist damit deutlicher ausgefallen als erwartet. In den Umfragen war der Ja-Anteil unüblich lange hoch geblieben, was auf ein knappes Resultat schliessen liess. Doch offensichtlich verfingen am Ende die Argumente der Gegner doch noch.

Und: Die erhöhte Mobilisierung, die den Initianten zweifellos geholfen hätte, blieb aus. Die Stimmbeteiligung belief sich auf durchschnittliche 43 Prozent. Drohende Schadenersatzforderungen von KKW-Betreibern, problematischer Strommix mit Dreckstrom aus dem Ausland, gefährdete Versorgungssicherheit: Offensichtlich war den Stimmbürgern das Risiko eines überstürzten Atomausstiegs dann doch zu gross, als dass man sich auf dieses Experiment hätte einlassen wollen. Gleichzeitig scheinen die Schweizerinnen und Schweizer weiterhin Vertrauen in die Sicherheit der hiesigen KKW und in die Kontrollbehörde Ensi zu haben.

Wie wird es nun weitergehen mit der Schweizer Energiepolitik? Mit der Energiestrategie 2050 liegt ein Massnahmen­paket des Bundesrats vor, das ebenfalls den geordneten Ausstieg aus der Kernkraft will. ­Allerdings ist vorgesehen, die ­bestehenden KKW so lange zu nutzen, wie sie mit vernünftigen Investitionen sicher betrieben werden können. Parallel dazu soll die Energieeffizienz erhöht und die Produktion erneuerbarer Energien schrittweise ausgebaut werden.

So weit, so gut. Doch obwohl die Energiestrategie 2050 im Parlament bis über die politische Mitte hinaus Zustimmung fand, ist das Gesetzespaket noch nicht in trockenen Tüchern. Die SVP hat das Referendum dagegen angekündigt, da die neue Energiestrategie aus ihrer Sicht in einer eigentumsfeindlichen, massiv subventionierten Planwirtschaft münde.

Nach dem Nein zur Atomausstiegsinitiative läuft nun alles auf die Frage hinaus, wie die FDP künftig agieren wird. Halten die Freisinnigen ihren heu­tigen Kurs, dürfte die Energiestrategie gute Chancen haben, an der Urne durchzukommen. Setzt sich FDP-intern hingegen das subventionskritische Lager durch, das bereits im Rat auf Ablehnung drängte, wird sich der Bundesrat möglicherweise nochmals über die energiepolitischen Bücher beugen müssen.



peter.jost@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)