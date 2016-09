«Mindestpreise sind nicht zulässig»

Herr Beyeler, darf die Bundesverwaltung bei Ausschreibungen von Aufträgen Mindestpreise vorschreiben?

Martin Beyeler: Nein, das ist nicht zulässig, weil es gegen die gesetzlichen Grundsätze der Gleich­behandlung und der Wirtschaftlichkeit verstösst. Einem Unternehmen, das günstiger anbieten könnte, würde diese Möglichkeit mit einem Mindestpreis ge­nommen.

Was, wenn ein Anbieter dem Staat Dumpingpreise offerieren würde?

Es ist nicht verboten, bei öffentlichen Vergaben sehr tiefe oder gar unter den Kosten liegende Preise anzubieten. Das kann legitime Gründe haben wie die Auslastung von Ressourcen, den Erwerb wertvoller Referenzen oder den Eintritt in ein neues Markt­segment. Dumpingangebote können nicht als solche ausgeschlossen werden, allerdings muss die Vergabestelle hier besonders ­genau hinschauen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.

Warum sind Übersetzungen nicht dem Gesetz für öffentliche Beschaffungen unterstellt?

Das hat politische Gründe. Die Schweiz hat diese Dienstleistungen dem WTO-Beschaffungsübereinkommen nicht unterstellt. Und das Bundesparlament hat in der Folge beschlossen, dem Beschaffungsgesetz nur gerade jene Dienstleistungen zu unterwerfen, welche vom WTO-Abkommen erfasst werden.

Dennoch dürfen Verwaltungen Übersetzungsdienstleistungen nicht nach Belieben vergeben.

Die Vergabe von dem WTO-Abkommen und dem Gesetz nicht unterstellten Dienstleistungsaufträgen des Bundes – zum Beispiel Übersetzungen – unterliegt im Ergebnis genau gleich strengen Vorschriften wie eine dem Gesetz unterstellte Vergabe. Zwar müssen diese Aufträge nicht international ausgeschrieben werden – sehr wohl jedoch in der Schweiz. Und es gibt hier kein Beschwerderecht. Aber im Übrigen gelten die gleichen Grundsätze, Formen und Regeln. Auch hier gilt demnach, dass Mindestpreisvorgaben nicht zulässig sind.

Zu Unrecht übergangene Firmen können sich also nicht wehren?

Das trifft grundsätzlich zu. Es gibt bei diesen Aufträgen kein Beschwerderecht für Anbieter, diese können die Auftragsvergabe durch kein Gericht abklären lassen. Wenn sie der Ansicht sind, es sei etwas nicht korrekt gelaufen, können sie aber immerhin Aufsichtsbeschwerde erheben oder der Eidgenössischen Finanzkontrolle eine Anzeige machen.

Warum gibt es bei diesen nicht vom WTO-Abkommen erfassten Dienstleistungen denn kein Beschwerderecht?

Das hat das Parlament 1994 so beschlossen. Man wollte das Beschwerderecht nur dort gewähren, wo man aufgrund des WTO-Abkommens verpflichtet war. Dabei stellte man unter anderem Effizienzüberlegungen an und dachte an die Aufträge unterhalb der Schwellenwerte. Dass es aber grosse Dienstleistungsaufträge weit oberhalb der Schwellenwerte gibt, die dem Abkommen nicht unterstellt sind, hat man damals womöglich übersehen.

(Berner Zeitung)