Maurer plädiert für Marschhalt beim Ausbau der Bildung

«Wir kommen jetzt zu Ihren zwei grossen Tabuthemen», rieb ein gut gelaunter Finanzminister Ueli Maurer (SVP) am Dienstag den Nationalräten unter die Nase. Gemeint waren die Landwirtschaft und die Bildung – jene Bereiche, in denen Kürzungsvorschläge des Bundesrats traditionell einen noch schwereren Stand haben als in den anderen Aufgabengebieten.

Das war am Dienstag nicht anders, als der Nationalrat das Sparpaket für die nächsten Jahre diskutierte. Bauern und Bildungsfunktionäre können fürs Erste aufatmen: Zumindest vom aktuellen Sparpaket haben sie nichts mehr zu befürchten, da der Ständerat bereits gleich lautende Beschlüsse gefällt hat.

Wachstum trotz allem

In die Landwirtschaft soll in den nächsten Jahren ungefähr gleich viel Geld fliessen wie bisher. Allerdings bleibt das Agrarbudget unter Druck. Zurzeit überlagern sich die finanzpolitischen Entscheide, was das Ganze unübersichtlich macht. Neben dem Sparpaket ist zurzeit der Agrarkredit 2018 bis 2021 im Parlament. Hier signalisierte der Ständerat am Dienstag ansatzweise Sparbereitschaft, indem er die Kürzungsvorschläge des Bundesrats knapp zur Hälfte unterstützte. Der Nationalrat steht auch hier ganz auf der Seite der Bauern.

Noch komfortabler ist die Lage der Hochschulen: Trotz Minus­teuerung und Geldknappheit beim Bund sollen die Ausgaben für Bildung und Forschung weiter wachsen, um 2,5 Prozent pro Jahr. Der Bundesrat wollte «nur» noch 2 Prozent, um den Haushalt zu entlasten. Damit wäre das Bildungsbudget laut dem Bundesrat immer noch stärker gestiegen als die Zahl der Studierenden.

Bei den ETH hinschauen

Obwohl seine Niederlage im Vor­aus feststand, legte sich Finanzminister Maurer am Dienstag noch einmal ins Zeug. Mit Blick auf die Bauern wiederholte er seine Warnung: Es sei falsch, der Landwirtschaft zu ­signalisieren, dass der Staat immer eingreife, wenn etwas schiefgehe.

Das Wachstum der Bildungsausgaben wiederum hält Maurer schlicht für nicht finanzierbar. Er betonte, diese Ausgaben seien in den letzten Jahren bereits aus­serordentlich stark gewachsen. In der Tat zeigt die Statistik, dass die Bundesausgaben seit 2000 in keinem Bereich stärker zulegten.

Der Bund gab 2015 fast 80 Prozent mehr für Bildung und Forschung aus als 2000. Maurer zweifelte nicht am Nutzen der Bildung, doch plädierte er für einen Marschhalt: Bei einem derart starken Wachstum lohne es sich immer, nach ein paar Jahren eine Pause einzulegen, um sich zu fragen, ob man effizient arbeite oder oder ob sich Abläufe verbessern liessen.

In Maurers Worten: «Eine Verlangsamung dieses Wachstums könnte auch zur Qualitätssteigerung führen, indem man sich wieder überlegt, was tatsächlich wichtig und notwendig ist.» Er verwies zudem auf das kräftige Personalwachstum der ETH-Institutionen. Er forderte das Parlament auf, auch bei den ETH so genau hinzuschauen wie beim Bund, wenn dieser neue Stellen schaffen wolle.

Und weiter gehts

Da der Nationalrat nicht auf Ueli Maurer hörte, schmälerte er die Effekte des Sparpakets beträchtlich. Zur Kompensation wollten SVP und FDP bei der Ent­wicklungszusammenarbeit noch mehr sparen als der Bundesrat, doch das klappte nicht. Die Spardebatte geht so oder so nahtlos weiter. Im Frühjahr 2017 will Ueli Maurer neue Kürzungsvor­schläge präsentieren. (Berner Zeitung)